Fichar es más importante que vender

Oye, qué pesados con las ventas de jugadores... que si el Valencia ha tasado a Rodrigo en tanto, que si hay que ajustar el presupuesto y si no es vendiendo a Cancelo tendrá que ser vendiendo a otro jugador importante... Algunos tienen en Valencia un discurso cansino que en Madrid transforman en todo lo contrario. A ver, lo ha dicho Marcelino en rueda de prensa y lo ha dicho el presidente en un comunicado oficial del club, el Valencia es ambicioso y optimista y tiene la intención de hacer un buen equipo para la temporada que viene, y hasta admite sin temor que está intentando fichar a Guedes. Que hay que vender se sabe desde que se hicieron públicos los presupuestos, pero de ahí a que el club haya tasado en tanto a Pepe y otro tanto a Paco, va un mundo. Repito, el mensaje que transmite el Valencia no es la apocalipsis que pintan algunos y creo que Marcelino y Alemany algo de crédito se han ganado desde que llegaron. Un poco de calma.



Valencianistas

Han sido más de uno y de dos valencianistas los que me han hecho saber que no entienden que me haga eco de las gilipolleces que sobre el Valencia dice Edu Aguirre, uno de los periodistas que tiene Pedrerol en su Chiringuito nocturno. Como todo en la vida, cada uno tiene su opinión, y dos aficionados del Valencia me han pedido que me haga eco, aunque sea parcialmente, de lo que en ellos ha provocado la altanería de el tal Aguirre, consentida por Pedrerol. Son Quique Collado y Vicente Almagro. Quique: «La carta al valencianismo de este pseudoperiodista es una auténtica oda al despropósito, a la humillación y vejación a la historia y el patrimonio de un club, curiosamente permitido por la dirección del programa. El escrito no puede ser más prepotente y mostrar más 'recochineo altivo' sobre un club supuestamente de raza 'inferior' de la geografía española». Y Vicente: «El señor Edu Aguirre hace un alarde periodismo rancio, de paternalismo de antaño modelo el No-do como épocas donde todos teníamos que besar el anillo del cura del barrio cada vez que pasábamos por su lado, este señor, Edu Aguirre, vive en una indisposición mental y parece que su brújula histórica se ha roto, es el modelo imberbe y bisoño de contertulio que con una cámara de televisión o un micro en su boca puede batir el record de estupideces dichas por minuto, algo comprensible en quien solo es un producto televisivo precocinado para quienes quieren consumir tanta porquería por minuto». Ya ven, no estoy solo.

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.