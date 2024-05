Solís se muestra "defraudado" por la falta de acuerdo entre los políticos

El director corporativo del Valencia, Javier Solis, se mostró "defraudado" y "triste" por la falta de acuerdo entre los grupos políticos del Ayuntamiento de València en torno a las fichas urbanísticas del Nuevo Mestalla tras la reunión que estos mantuvieron este jueves y les reclamó "altura de miras" en este asunto.

Tras conocer la falta de consenso entre PP, PSPV, Compomís y Vox, Solis lamentó que la clase política de València "no sea capaz de ponerse de acuerdo en un tema que afecta tanto a la ciudad" y aseguró que espera "mucho de los políticos, espero altura de miras y que puedan llegar a un acuerdo por el bien de la ciudad".

En unas declaraciones realizadas en un acto de conmemoración del vigésimo aniversario del doblete de Liga y UEFA del Valencia celebrado por el Diario AS y Cadena SER, el portavoz del club valencianista aseguró que "el club se adaptó en un momento en lo que el antiguo gobierno indicó que había que hacer y con el cambio de gobierno el club aceptó ese cambio de paso".

"Lo que realmente era proactivo por parte del club era presentar la documentación para la licencia que se realizó hace ya muchos meses y no se puede pedir más al club en ese aspecto. Las fichas que dejó preparadas el antiguo equipo de gobierno eran garantistas para la ciudad. El club lo respetó, no se tocó el convenio y en el club se tiene mucha frustración", añadió.

Además, Javier Solís explicó que en el último escrito presentado hace dos semanas se pide las licencias para volver a empezar a construir. "Nunca hemos recibido la necesidad de avales ni por escrito, ni en conversaciones", apuntó.

El directivo valencianista mostró su preocupación por que no haya un acuerdo antes de agosto. "No me puedo imaginar que los políticos de esta ciudad no sean capaces de ponerse de acuerdo antes del 3 de agosto. Sería un fracaso para la ciudad en primer lugar y en segundo lugar dejar pasar un Mundial", insistió.

Respecto a la visita de la FIFA para inspeccionar las instalaciones, Solis manifestó no tener constancia oficial, "pero han comentado que iban a venir", aseguró antes de añadir que "la predisposición del club es tener el estadio por el bien del club y después para tener un estadio mundialista".

También descartó un aval de Peter Lim al ser "un proyecto del Valencia, que es quien se quedará con el estadio, será el titular y tendrá que pagarlo".

Sobre presentación de un proyecto constructivo para que los políticos vean que cumple con las calidades el director corporativo del Valencia indicó que "no hace falta un proyecto detallado, hace falta un proyecto básico que es lo que se ha hecho".

"Constaba de más de 1.000 hojas, la parte económica es una hoja, especialistas en la materia podrán corroborar que es lo que corresponde. Una vez tienes la licencia es cuando ya trabajas sobre un proyecto detallado. El Valencia no se negó a ninguna auditoría y se ha quedado ahí, dijeron que iba a salir con celeridad absoluta y se han dado cuenta que sin proyecto detallado no se puede hacer una auditoria, pasa el tiempo y todo el mundo se cansa de este tema sin duda", concluyó.