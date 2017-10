Este es el revolucionario negocio conjunto que preparan Gerard Piqué y Sergio Ramos

La empresa en la que Gerard Piqué contará con Sergio Ramos como socio será 'Power to the Players'. El citado proyecto, del que el central del Barça ha ido avanzando públicamente datos en los últimos meses, consiste en la creación de un medio de comunicación "diferente, veraz, auténtico y de los jugadores".



El negocio seguiría el innovador ejemplo de 'The Players Tribune' estadounidense, donde son los deportistas los que hablan directamente de su vida privada o dan su opinión sobre determinados eventos o sucesos. Ha sido el caso de Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant o Tim Duncan.



"Lo de Ramos es todo una mentira, es más, vamos a ser socios de un negocio que le planteé. La relación con Sergio es fenomenal, me gustaría que lo viérais", defendió este miércoles Piqué, en la rueda de prensa en la que habló, durante su presencia con la selección española, de la situación política de Catalunya después del 1-O y los efectos que estos han tenido sobre su persona.





6. Mi objetivo en los próximos meses es crear un medio de comunicación que sea diferente, veraz, auténtico y de los jugadores. Estoy harto. — Gerard Piqué (@3gerardpique) 20 de mayo de 2017

Piqué ofreció las primeras pinceladas del proyecto el pasado 20 de mayo , cuando un diario inglés le acusó de haber sido detenido por circular a 190 km/h. Vía Twitter, el jugador del FC Barcelona. También expuso su intención de crear un medio en el que los futbolistas pudieran expresarse sin filtros previos. En los que sean los