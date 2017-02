Muñiz explica la sorpresa de Campaña

Muñiz ha celebrado la victoria contra el Nàstic, basado a su juicio en la "madurez" del equipo, y explicado porqué ha contado con Campaña tanto en la convocatoria como en la segunda parte. Estas han sido sus principales reflexiones.

De menos a más

La primera parte ha sido igualada. Hemos aprovechado bastante el juego por bandas, pero sin ocasiones claras. La segunda parte la tuvimos controlada, con llegadas. Se complicó al final por el resultado apretado. Aunque no tuvieron ocasiones, cualquier balón al área te puede generar problemas. Estoy satisfecho con los puntos.

El gol de morales

Si a él le sirve como respaldo, perfecto. Pero para nosotros el trabajo de Morales es importante siempre, marque o no.

Recuperación sobre la marcha

Toño había recibido un golpe del que no se recuperaba bien. Queríamos tener preparado a Toño y no perder mucho tiempo por si nos cogía en inferioridad. Pero luego no hemos querido condicionar los cambios siguientes.

La sorpresa de Campaña

Su evolución era muy buena, iba mejorando día a día porque lo que teníamos era un tratamiento conservador. Luego por la mañana se queda fuera Verza por fiebre y tienes que cambiar tus planes para equilibrar el banquillo sabiendo que no corrías riesgo, que teníamos la autorización médica y habiendo visto los últimos entrenamientos de Campaña.

Madera de líder

El equipo es muy maduro, no se desorganiza porque vaya pasando el tiempo. Teniendo un buen ritmo de juego llegará y si no, a seguir trabajando. No podemos desesperarnos por una situación del rival. Hay que abrir el melón poco a poco y sin ningún tipo de prisa. Y sobre todo tener muy claro que lo que nos va a esperar hasta ahora es más exigencia. Todos los partidos se van endureciendo.