Maitane: "El 6-0 del año pasado dolió pero hará que nos comamos el césped"

Maitane López, centrocampista del Levante, admitió antes del derbi que este sábado les enfrentará como visitantes al Valencia, que el 6-0 recibido en ese choque la pasada campaña dolió en el vestuario pero cree que será un acicate más para darlo todo en el encuentro. "Yo salí bastante dolida de ese partido. Fue un derbi y a mí no me gusta perder ni a las canicas así que perder y de esa manera me sentó mal pero ahora lo que nos da es tener aún más ganas de sacar los tres puntos e ir a muerte y comernos el césped", explicó a Efe.

Maitane aseguró que la polémica por si el encuentro se jugaba en Mestalla o en 'Antonio Puchades' de Paterna, que es donde se disputará, demuestra sobre todo "a la gente le está empezando a importar el fútbol femenino y eso para nosotras es muy positivo porque vemos que tenemos un respaldo detrás importante".

"Respecto a mi primer año en el Collerense es un lujo poder contar con apoyo mediático y publicidad que hace que se nos vea más y se valore el trabajo que estamos realizando en toda nuestra trayectoria, tanto en el fútbol como en la vida", destacó.

La jugadora nacida en Murcia pero formada en Mallorca destacó cómo vive València el derbi y aseguró que llegan a la cita en un buen momento de resultados pero sobre todo de juego. "Venimos trabajando un estilo de juego y lo estamos asentando y entendiendo cada vez más y eso se ve en los resultados y en los partidos, en la manera de jugar y en cómo llegamos al área rival", destacó.

"El equipo ha ido creciendo poco a poco, cogiendo confianza y ahora tenemos un estilo de juego propio y venimos de unos resultados bastante positivos", concluyó.