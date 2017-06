Federer logra su noveno título en Halle al ganar a Zverev

El tenista suizo Roger Federer, número cinco del mundo, ha conquistado este domingo su noveno título en el torneo de Halle (Alemania), de categoría ATP 500 y disputado sobre hierba, tras imponerse al alemán Alexander Zverev, número 12 del ránking ATP, en dos sets (6-1, 6-3).

La final empezó con el helvético restando y consiguiendo el primer 'break', de los tres que le arrebató a Zverev en el primer set, a la primera de cambio. Federer no dejó que el alemán pudiera hacer su juego buscando desde un inicio golpes ganadores y lo vapuleó llevándole de un lado a lado de la pista, con buenos golpeos de derecha y de revés, y dejando claro la calidad que se le atribuye con magníficas dejadas.

A pesar de la desesperación con la que acabó Zverev la primera manga, no se vino abajo y salió a la pista en la segunda con ganas de luchar y plantarle cara al suizo. Este afán de meterse en el partido hizo que tuviera que solicitar la presencia del fisio después de resbalarse al no querer dar por perdida una espectacular dejada de Federer.

Pese al buen hacer del teutón por que no se le escapara la final, Federer no dio su brazo a torcer y ganaba sus servicios con gran facilidad. El de Basilea seguía ofreciendo espectáculo a los asistentes de la pista central con una gran variedad de juego, subidas a red, llegadas 'in extremis' y un recital de dejadas insalvables. Y así llegó el sexto juego, en el que volvió a romper el saque del jugador local para coger ventaja y ganar los dos saques que le quedaban para proclamarse campeón en Halle.

Con este nuevo triunfo, Roger Federer, que conquista su 92º título ATP, extiende su dominio en el torneo de Halle -el más exitoso de su carrera- y así, se proclama con 35 años en el jugador más veterano en ganar el torneo en sus 25 años de historia.