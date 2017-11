David Ferrer se pronuncia sobre el Barça y el Valencia CF

David Ferrer nunca ha ocultado sus simpatías por el FC Barcelona y por el Valencia CF y no ha dudado en responder este martes a las preguntas sobre la Liga y la ventaja que hay respecto al Real Madrid y otros rivales, en un acto promocional de la marca Peugeot en el Circuito del Jarama de Madrid, donde coincidió con el tenista Pablo Carreño, el bicampeón de 'rallyes' Carlos Sainz y la cantante Edurne.

"Es una ventaja considerable los 10 puntos frente al Real Madrid y el Atlético de Madrid. No sé si valdrán los 10 puntos (para ganar la Liga), pero es una ventaja considerable, más sabiendo cómo está la Liga, que los equipos punteros como el Barça, el Real Madrid y el Atlético de Madrid ganan muchísimos partidos", opinó.

Eso sí, Ferrer quiso dejar claro que no hay que olvidar tampoco a su otro equipo. "Encima está el Valencia bien, que también me gusta, así que este año me está yendo todo perfecto: Barça primero y Valencia segundo", bromeó el tenista alicantino.