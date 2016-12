Prandelli dice que se va porque se siente engañado

Cesare Prandelli, ya ex entrenador del Valencia CF, ha explicado en un hotel de la ciudad los motivos de su marcha del club en la tarde del 30 de diciembre. Son principalmente dos, el técnico de Brescia se ha sentido engañado por la propiedad, que le prometió hasta cuatro fichajes y en los últimos días le comunicó que sólo podría afrontar uno, y, en consecuencia, ha decido irse "por respeto a la afición del Valencia".

Después de saludar uno a uno a los periodistas, de los que después no aceptó preguntas según indicó para "no entrar en más matices que generan más polémicas" no convenientes para el club, así fueron las frases más interesantes de Cesare Prandelli:

"Estoy muy triste, emocionado porque cuando acaban los sueños a uno le queda un sabor amargo. El reto era difícil, pero lo acepté con determinación, coraje y la voluntad de contribuir en la recuperación del equipo"

"No podía irme sin dar justificaciones de mi marcha respeto a la afición y al periodismo deportivo de esta ciudad que me ha tratado siempre con educación"

"Me habían prometido que íbamos a comprar futbolistas, que en enero habríamos mejorado este equipo, como yo pedí en Singapur al propietario. Nunca antes hablé de mercado en público. Nos centramos en Simone Zaza, García Pitarch me dijo que había un acuerdo con la Juventus y que yo tenía que hablar con el jugador, que tenía dudas. Primero hablé con su padre y agente, Antonio. He hablado después con su hijo, una buena conversación, y él me ha dicho que vendría al cien por cien. El 27 el jugador no estaba hecho".

"Quería ver un jugador a la vuelta del equipo, al menos uno, esa voluntad de cambiar, Simone Zaza era ese jugador con carácter que necesita este Valencia, jugadores que no sientan la presión de Mestalla. El día 27-28 no teníamos ni ese jugador"

"En una conferencia reciente la presidenta me dice que el proyecto de fichar a cuatro jugadores se derretía a un solo jugador y el día 29 debía decidir qué jugador quería. Si la palabra del propietario fueron cuatro y no se había cerrado ni uno solo... algo no cuadraba..."



"Me voy porque yo quiero respetar a la afición"



"El Valencia es una sociedad regida por personas respetables, pero de números, el fútbol va más allá, se necesita pasión, sentimiento, si le quitas esta parte... Intenté abrir Paterna al público y me dijeron que tienen miedo de las críticas, no tendríamos que tener miedo ni de encerrarnos como en un régimen"

Cesare Prandelli pidió para acabar la rueda de prensa apoyo al equipo desde el mismo martes en el partido contra el Celta porque "son jóvenes". El instante más llamativo de la mañana llegó cuando, al decir que García Pitarch le comentó que él también iba a dimitir, Prandelli señaló a la silla vacía a su izquierda en referencia al director deportivo. "Me dijo que si yo me iba, él también se iba".