Voro: "Enzo Pérez está comprometido al cien por cien"

Voro González tomó las riendas del Valencia «sin anestesia», con «un vestuario anímicamente tocado» y al borde del descenso. Tras ganar al Espanyol y Villarreal resalta que todavía no se ha logrado nada. Su equipo mira «hacia abajo» pero «con la convicción de que estamos mejorando».



Otra vez milagro. Un equipo que estaba muerto vuelve a estar vivo y la afición vuelve a ilusionarse.

Hemos dado un paso importante en cuanto a que el equipo está ganando puntos y los jugadores confianza pero para mí los milagros no existen. Entre todos estamos buscando el camino, hemos visto algo de luz y ese es el futuro. No hemos hecho nada todavía, quedan muchos partidos por delante. Tenemos que saber de dónde venimos, por lo que estamos pasando y a partir de ahí continuar, no hay otra.

¿Mira hacia abajo o hacia arriba?

El equipo mira abajo, por supuesto. Mira abajo pero con la convicción de que estamos mejorando algunas cosas. El trabajo de las últimas dos semanas se está viendo ya en los resultados, para el futbolista es clave que se plasme en resultados. Que el equipo consiga los resultados haciendo un buen trabajo es la cuadratura del círculo, porque a veces lo logras aunque en tu interior sabes que no lo has merecido y queda esa duda. El equipo ha trabajado bien, estamos mejorando y lo que más confianza me da es eso.

¿Qué teclas ha tocado?

Tampoco tengo una varita mágica. Es la realidad. Sé que es complicado y muchos titulares van en esa línea pero desde el primer día, cuando me llama Suso para entrenar, vi un equipo muy tocado a nivel anímico. La primera oportunidad para cambiar eso es el partido contra el Celta. Fue dramático en cuanto a las circunstancias adversas. Minuto 1, penalti. Minuto 4, otro gol. Sin haber tirado prácticamente, el Celta hizo tres goles en 16 minutos y eso analizando la situación de la que veníamos, no es un buen comienzo. El futbolista quería era salir de esta situación reivindicándose en el césped. Salió mal y eso te genera más dudas pero le dije a los futbolistas la situación que yo veía y dónde podíamos incidir para ir sumando. Pasa todo por el colectivo, por el grupo. Un equipo tiene que funcionar como tal. Siempre hablamos de ´todos juntos´ pero además de eso el equipo se lo tiene que creer y en ese sentido hemos mejorado. Los futbolistas han visto que si intentan trabajar de la forma más organizada posible, las cualidades individuales se potencian. Las cualidades individuales no son solo técnicas, sino también en cuanto a trabajo, en cuanto a esfuerzo y en cuanto a saber dónde tenemos que mejorar. Luego vienen los partidos, cada uno diferente del anterior, en función de las características del rival. Ahora mismo todo pasa por que el grupo vea que tenemos capacidad de mejora y dónde tenemos que intentar tener los mínimos errores.

¿Cuál es el margen de mejora?

Para mirar arriba no tenemos límite, el cielo está muy alto. Podemos mirar hacia arriba pero tenemos que partir de una realidad. Y la realidad es de dónde venimos y dónde estamos. Es muy bonito mirar para arriba pero si no tienes una buena realidad seguramente mirarás arriba y al poco tiempo estarás mirando otra vez abajo.

¿Cómo estaba el vestuario cuando llegó y cómo está ahora?

Estaba muy tocado. La lacra de los malos resultados llega a todos, a los jugadores, a los empleados... El futbolista sabe la situación en la que estamos, percibe todo, no es ajeno a nada. Es un ser humano y para él también es difícil. No queda otra que hablar para que los jugadores vean que yo puedo ver algo que ellos no ven porque tengo un espectro más grande que ellos u otra visión porque conozco todo un poco más que ellos y les puedo ayudar como uno más de ellos. Pero lo más importante son los jugadores. Y ese fue el primer punto, el equipo tenía que mejorar en algunas cosas que eran fundamentales para dar el primer paso. Hemos competido y ha venido la confirmación del resultado: ganamos pero no hemos hecho nada.

Cuente cómo fue su primera intervención.

Fue darles confianza. Estamos en una situación jodida pero tenemos mimbres para solucionarlo entre todos. Tenemos que mejorar como conjunto, con unas ideas colectivas en las que hay que confiar y que están dirigidas a mejorar lo más imprescindible. Ese punto de partida era fundamental. Además de eso, están los entrenamientos, mejorar cada día, los vídeos... Plasmarlo en el terreno de juego. Al final todo eso te ayuda a poder llegar. En un grupo son muchas cosas pero ese era el punto de partida, ponernos de acuerdo en una idea colectiva de lo que hay que intentar hacer, partiendo de la implicación, de la actitud, todas esas cosas que tienen que ver con el aspecto mental. Porque el rival esas cosas las pone también. Tienes que igualar al rival como mínimo. Lo hemos buscado, ante el Espanyol se vio, el equipo se manejó muy bien en una situación de mucha exigencia y de mucha presión. Contra el Villarreal, con otros matices, el equipo también supo leer lo más importante: cómo neutralizar al rival y hacerle daño.

¿Qué le decían los futbolistas cuando cogió el equipo?

No es un momento para debatir, toda información es buena pero desde el primer momento incidimos en cuál era el punto de partida: jugar como un equipo. Estamos hablando de competir mejor y eso te lleva a ganar los partidos. Dije que prefería un equipo que viese las cosas claras y fuera atrevido a uno con dudas y que sale a ver qué pasa.

'Ahora los jugadores saben qué hacer en el campo', se dice.

Para mí lo más importante es ver que el equipo está muy organizado. Esa organización es un espejo en el que te tienes que mirar. Es su punto fuerte. Cuando veía al Espanyol yo me decía a mí mismo que eso era lo que teníamos que buscar. Si los jugadores lo ven también, si trabajan, si hay ganas, que las hay, al final es intentarlo y buscarlo.



Con cojones y algo más

Ha hecho énfasis en que los jugadores quieren.

Claro que quieren. Te digo yo que quieren. Es verdad que las circunstancias que hay alrededor te mitigan y luego está que si pierdes... No hay actitud. Esa relación... No tengo una máquina de medir la actitud. A veces un mal control o una pérdida de balón ya da pie a que se diga que no hay actitud. No sé cómo medirlo. El fútbol son muchas cosas. A mí mucha gente me dice que al fútbol hay que jugar con muchos cojones. Con los cojones y algo más, porque cuando llegue la pelota algo habrá que hacer. Solo con cojones... Hace falta un poco de todo. Es verdad que cuando uno tiene convicción y decisión en que ese balón lo voy a alcanzar, segurmente lo conseguiré. La mentalidad es importante pero hay muchas variantes que debe manejar el futbolista a nivel mental, a nivel táctico, técnico... Y tiene que ponerlas al servicio del equipo dentro de una organización. El equipo tiene que tener una idea clara de qué es lo que quiere en cada momento.

Se ha demostrado que los jugadores son mejores de lo que parecían.

Lo han demostrado ellos. El futbolista se potencia y cada vez más dentro de una organización, dentro de un orden, siendo intensos y sabiendo qué hay que hacer. Recuerdo el equipo de Benítez. Hacía rotaciones y se rendía igual porque partías de una cosa concreta y común para todo, ese es el objetivo. Un ejemplo es el Atlético de Madrid, un equipo muy competitivo. Ese es el ideal que todos buscamos.

Uno de sus fijos en el equipo es Dani Parejo. ¿Se va a quedar?

A mí el club me dice que no tenemos ofertas por él, creo que se va a quedar pero tampoco sé yo, el mercado es el mercado. Yo cuento con Parejo porque no me han dicho lo contrario. Es un jugador importantísimo para este equipo, un jugador que nos da cosas diferentes y que a pesar de todo lo que ha vivido tiene un nivel y es difícil de sustituir. Como yo no tengo otra noticia, mi discurso sigue siendo el mismo.



Comprometido al cien por cien

¿Y Enzo Pérez?

Igual. Es un futbolista comprometido al cien por cien, siempre lo ha dado todo. Es un jugador agresivo, que te da un rendimiento. No sé si saldrá o no saldrá, no puedo controlar todas las variables.

¿Cómo está Zaza?

Está mejor cada entrenamiento que pasa. No ha competido en los últimos seis meses y para un futbolista como él es importante estar en un estado óptimo físicamente para explotar sus condiciones al máximo. Estamos en ese trayecto, está mejorando y los entrenamientos y sus minutos le van a ayudar.

No se va a especular con él al respecto de su opción de compra, si tiene que jugar un partido lo jugará...

A mí el club no me ha dicho nada sobre su contrato, no tengo ni idea. Todo lo que sé de su contrato lo sé por la prensa, que si tiene diez partidos para que se haga efectiva la opción de compra, etcétera. Nadie me ha dicho nada y voy a hacer mi marcha, por supuesto. Es como si juega Carlos Soler es porque tiene que jugar, no porque viene de la cantera. No sé. Como si juega otro. A mí el club no me ha dicho nada.

¿Qué le gusta más de Soler?

Carlos es un chaval que acaba de llegar, es un futbolista que nos puede dar al equipo lo que está haciendo. Tiene capacidad de mejora y en Pamplona consideré que nos podía dar una serie de cosas. Sigue jugando porque consideramos que nos puede ayudar mucho. Es una decisión muy natural. No tengo dudas, me da igual que venga de la cantera que no venga de la cantera, si yo pensara que otro jugador para ese partido nos diese algo más, no hubiese jugado Carlos. Le he dado continuidad porque está jugando a un buen nivel y tiene capacidad de mejora, si juega ahora es porque creemos que nos puede rendir.

¿Qué le ve en el día a día?

Yo no veía los entrenamientos, lo vi en pretemporada y lo poco que ha estado conmigo me resulta un futbolista que a su edad sabe manejarse en situaciones de presión, sabe en cada momento qué hacer, tiene una buena visión de juego. Tiene cosas que no son comunes para un jugador de su edad que acaba de llegar. Necesita mejorar otras, esto es un proceso pero todos hemos pasado por ahí. Debe seguir trabajando desde la humildad.

Llegará el día en que juegue mal...

No podemos pensar más allá de lo que es la semana. Si para Las Palmas consideramos que debe jugar pues jugará y si no, no será porque le ha salido un mal partido, que lo puede tener cualquiera. El error es algo que está ahí. Muchas veces con Parejo se quedan con que ha perdido ese balón concreto, no cuentan los otros quince que ha dado bien. Tienes que meterlo todo en un saco. Hay que tomar decisiones pensando en que el error se puede producir, lo que hay que intentar es que el futbolista sepa que no puede tener errores en un sitio del campo pero tiene que innovar y tomar decisiones, no es un robot.

¿Cómo gestionó, por ejemplo, un debut accidentado como el de Javi Jiménez ante el Celta de Vigo?

Es triste que en un partido no tengas ninguno de tus cuatro centrales disponibles. Al final jugó Javi y Mario colaboró, intentó hacerlo lo mejor posible y no le podíamos pedir más porque dio un paso al frente y estuvo ahí para lo que hiciera falta, eso quiero dejarlo claro. Cometió un penalti en el primer minuto pero eso es algo que puede pasar. Se tiró a por el balón pero el delantero contrario vio la oportunidad, eso nos ha pasado a todos. Es un proceso, yo ya se lo expliqué, le dijo que no se preocupara. En Vigo estuvo mucho mejor.

¿Qué ha pasado con Gayà?

Gayà es un futbolista al que yo he visto jugar aquí a un altísimo nivel, especialmente hace dos años; el año pasado con todas sus lesiones tuvo un año muy irregular; este año el no jugar le afectaba, lógicamente, pero Gayà ha mejorado en la medida que el equipo también ha mejorado a nivel colectivo y dentro de ese colectivo todo se potencia.

Lo primero que hace Voro es protegerlos, blindar el vestuario.

Blindar no, al futbolista le tienes que decir las cosas que son razonables, que son coherentes, ellos también lo ven. Yo no voy a contarles una película que no existe porque si les cuento una película que ellos no ven, por mucho que la cuente no se la creen. Yo tengo una forma de ser, como persona o siendo entrenador y es la misma, yo no puedo cambiar. No llego aquí y cuento otra cosa. Luego ya entramos a valorar aspectos tácticos del equipo, colectivos, dónde hay que focalizar el punto de mejoría, pero siempre hablando sobre realidades. Al futbolista, si le cuentas algo extraño, no se lo va a creer, lo ve todo.

El futbolista ahora cree y confía pero no hace tanto se le señaló con el 'fuori'.

Antes del ´Fuori´ la situación ya era jodida, no es porque el futbolista reaccionara, el fútbol es complicadísimo y si los resultados no llegan por lo que sea el futbolista va perdiendo confianza, mira la clasificación, trabaja durante la semana, llega el partido, vuelve a perder... El futbolista no es ajeno a todo esto, se preocupa y tiene sus dudas cuando la situación es la que es. No es lo mismo cuando un futbolista se maneja en un ambiente de confianza.



Mercado

¿Habrá más fichajes?

Yo confío en este grupo y si todo el mundo se queda enchufado, una vez hemos reforzado la delantera, con eso estaría contento a pesar de la lesión de Rodrigo. Lo que pueda venir, que no sé si vendrá... Hay que estar atento al mercado por si pasa cualquier cosa pero estoy contento con los jugadores que tengo.

¿Orellana es una posibilidad real?

Es un futbolista que te puede dar cosas, es versátil y puede jugar en distintos sitios del ataque. Nosotros también tenemos jugadores en esas posiciones. No sabemos cómo va a quedar la plantilla pero tengo claro que los que están aquí son los que están y cuento con ellos. Como Orellana, se hablan de otros tantos.

¿Hay alguna opción de que Maksimovic venga ahora?

Hace unos días se me dijo que ese ya estaba cerrado pero no sé hasta qué punto... No tengo ni idea. Esas variables no las contemplo.

Otro nombre es Ryan. ¿Es un problema tener tres porteros?

No. Es una garantía tener tres porteros. Es un problema para los futbolistas, habrá quien no jugará pero hay que encontrar el equilibrio y estamos buscando la mejor opción o la menos mala para todos. No porque hayamos ganado dos partidos vamos a perder la perspectiva de la gravedad de la situación. No, no estoy dispuesto y ese es el caballo de batalla que vamos a tener. Está todo muy reciente, hemos visto la luz pero el fútbol te dice que si pierdes vuelves a no ver la luz.

¿Por qué ha decidido dar un paso al frente? ¿Qué ha cambiado?

En el momento en el que se me dice que ha dimitido Prandelli, que yo iba a ser el entrenador y que no había plazos, tengo que dar un paso al frente porque si el club me lo dice yo lo hago. Es un orgullo que el club en este momento difícil piense en mí, entiendo que es porque en otras veces ha salido bien, pero para mí es una responsabilidad muy grande, que asumo, que afronto y sé donde voy y las consecuencias que puede tener. El club toma esa decisión en un momento muy complicado. No dudo ni un solo momento y me siento capacitado para llevar a los jugadores para que vean la situación, trabajar y salir de esta. No hay otro secreto. Lo veo claro porque yo soy así, en ningún momento podría decir que no porque sea un momento difícil. No va con mi forma de ver las cosas.



Estoy preocupadísimo

¿Se siente capacitado. Lo dice después de analizar el momento del equipo o de analizarse a sí mismo?

En septiembre, en noviembre... A medida que vas viendo que el equipo no gana y no sale de esta situación... Yo estoy preocupadísimo. Esto va conmigo. Veo que el equipo no gana, no saca los partidos adelante y veo cómo se deteriora todo. Después del partido contra la Real el entrenador decide dimitir. Yo ya veía las cosas, de alguna forma tienes alguna idea. Yo no pensaba que me lo iban a decir a mí, no pensaba que Prandelli iba a dimitir. Yo pensaba que se iban a fichar a algunos jugadores y esto iba a mejorar, fue una sorpresa para mí. También ha dimitido Juande Ramos pero no es algo normal. Se va Prandelli y, sin anestesia, al día siguiente, ya estaba entrenando yo. Me dicen: ´Voro, sin plazos y adelante´. Pues un paso al frente. Tú ya has visto el equipo cómo juega, sabes cómo está la situación, has visto algunos elementos y a partir de ahí lo más urgente es lo más urgente. Estamos en un proceso de mejora y esperamos que ese proceso sea ascendente. El fútbol es complicado. La gente se piensa a lo mejor que porque hayamos ganado dos partidos y Voro es el entrenador ahora vamos a ganar todos los partidos... Que no, que no. La realidad no es esa, no es esa.

Le ha cambiado la vida.

Sí, me ha cambiado la vida porque yo tengo una forma de ser, yo no soy ajeno a todo esto ni mucho menos, yo me preocupo mucho por las cosas. Me considero una persona responsable, que va a dedicar las horas que haga falta.

¿Cuántas horas?

El lunes era el día libre y estuve pegado al teléfono, viendo vídeos del partido contra el Villarreal, vídeos de la UD Las Palmas... Y estamos hablando de un partido en semana.

¿Qué ha pensado para el futuro?

No pienso en el futuro, no puedo ir más allá. No pienso en que pasará dentro de tres meses. Para mí lo importante es que el Valencia me dijo, tienes la confianza y eres el entrenador. Sé que antes confiaban en mí como empleado y esa seguridad que me da el club es importante para mí, lo demás no lo valoro y no pienso perder la perspectiva de la realidad de ahora. El hecho de hacer esa pregunta es dar por sentado que el equipo va a ganar... Que no, que no. Que el fútbol es muy jodido, que Las Palmas no ha perdido ningún partido en su casa.

¿Lo más cómodo no hubiera sido quedarse como estaba?

No va en mi forma de ser. Si el Valencia, en esta situación deportiva, en la que está empatado a puntos con el descenso, piensa en mí cuando acaba de dimitir el entrenador porque creen que puedo aportar algo no puedo decir que no ni mucho menos. No puedo decir que no. No puedo dar un paso atrás. No va en mi forma de ser. A pesar de la situación, que es muy jodida. No puedo. No. Recuerdo el año de Koeman, al final con el tiempo ves lo bien que quedó. ¿Pero y si hubiera pasado lo contrario? Esto es fútbol, a mí me da confianza que me muevo en un terreno que conozco a nivel de vestuario, de fútbol... Pero este no es un tema de vestuario, de hacer una merienda y decir que vamos todos juntos para ganar. Eso vale para un día. Para el largo plazo no. Lo más importante es transmitir cosas que son palpables, que se pueden tocar, que se pueden explicar y se pueden comprender.

Ojalá llegásemos a un escenario en el que tuviese que renovar.

Pff... Es ciencia ficción. No me lo planteo, esto no es una oportunidad para mi carrera como entrenador o futuro entrenador.



El Valencia de Singapur

¿Qué piensan Lim y Layhoon?

Veo la preocupación de Layhoon por la situación en la que estamos, no lo entiende. Dedican esfuerzos, dedican dinero y al final no alcanzan a entender algunas cosas. Tienn una plantilla con un presupuesto y no entienden que estemos así pero el fútbol es muy complicado. Toman decisiones por el bien del club. Además, veo como sufren, no lo pueden disimular, yo la veo nerviosa en los partidos, lo veo, los sentimientos no se pueden esconder. Yo a ella la veo, empatizas con ella... No me lo puede esconder. Si le saltan las lágrimas yo las veo, veo el sufrimiento o el modo en que te dice las cosas.

La afición debe ser un elemento clave para salir adelante.

No le podemos pedir nada pero es verdad que ante el Espanyol, desde el primer minuto, la gente estuvo al lado del equipo y al final ganamos y fue una pequeña satisfacción. Entiendo que van a estar ahí siempre y son los primeros que quieren que esto cambie. Nosotros somos los primeros que tenemos que dar un paso adelante. Hay que ganar partidos y tengo ganas de que juguemos en casa contra el Eibar, estamos en el camino de mejorar. Sé que la gente va a estar ahí siempre.