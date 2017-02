El Valencia cobra por cada partido que Vinícius no juega

La cesión de Vinícius Araújo a la SD Huesca esconde una cláusula importante. Según ha desvelado COPE Huesca, en el contrato firmado por las partes a mediados de enero figura una cláusula que obliga a que el brasileño participe en todos los partidos, sin especificar, eso sí, si debe hacerlo como titular o como suplente. Por cada partido en el que el valencianista no aparezca sobre el césped el Huesca deberá pagarle al Valencia una cantidad económica ya estipulada a modo de compensación, una estrategia llevada a cabo por el club de Mestalla con tal de asegurarse que el delantero va a ser protagonista en su cesión a Segunda División hasta el final de temporada y que, en caso de regesar, lo hará con un bagaje competitivo a sus espaldas.

El Huesca, como desveló SUPER, se hace cargo de la quinta parte de la ficha del brasileño, si bien esta cláusula en caso de hacerse efectiva podría ir aumentando ese procentaje de aquí a final de curso, siempre y cuando su ausencia obedezca a motivos puramente deportivos. Hasta la fecha Vinícius ha participado en los tres partidos en los que ha estado en condiciones de hacerlo, siendo titular en el primero y suplente en los otros dos. Tras el último partido el delantero compareció ante los medios y afirmó: "Yo pienso que estamos trabajando bien, tenemos un poco de mala suerte también. Las condiciones en el último partido no eran las mejores, pudimos ganar nosotros o el Zaragoza, todo cambió en cinco minutos. No he tenido ocasiones claras de meter gol, participé en el segundo gol ante el Zaragoza. Estoy trabajando, lo más importante es ganar los partidos primero para poder pensar después en el gol".