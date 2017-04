Alves considera que el árbitro se equivocó señalando penalti y alaba la reacción del equipo al que quiere "dejar lo más arriba posible". Esto dijo tras la victoria del Valencia frente al Celta de Vigo:

Victoria muy importante.

Hemos encadenado dos partidos ganando en Mestalla, hemos hecho un partido muy completo. Se nota. El Celta es un equipo muy difícil de jugar, marca individualmente en todo el campo, hemos sabido leer muy bien el partido.

¿No se cansa uno de que le piten tantos penaltis?

Yo tengo que estar ahí. He escuchado que no ha sido penalti, los árbitros pueden equivocarse... Hablé con Iago Aspas sobre el momento del penalti, ha tenido suerte de marcarlo. No voy a entrar en este tipo de debates, son cosas que pueden pasar. Hoy es un fallo del árbitro pero tenemos que centrarnos solo en el partido y yo intentar pararlo.

¿Cuál es el objetivo ahora?

El objetivo... Hace un mes discutíamos sobre si el Valencia iba a bajar o no. Hemos salido de la zona baja y ahora queremos dejar al Valencia lo más arriba posible. Ha sido muy complicado en varias situaciones que hay jugadores que no las han vivido. Es difícil salir de las dinámicas negativas, el equipo sabe cómo tiene que actuar. El equipo supo reaccionar en el momento correcto.