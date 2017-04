Zaza: "Quiero marcar goles en todos los partidos"

Simone Zaza ha cuajado uno de sus mejores partidos desde que aterrizó en València a mediados del mes de enero. El delantero italiano ha analizado su comparecencia, ha atribuido el mérito de su segundo tanto a Santi Mina y resalta que quiere seguir marcando como valencianista. Estas son sus principales declaraciones:

Ha marcado dos goles pero no ha celebrado de forma muy efusiva.

Siempre celebro con mis compañeros, cuando estamos todos juntos, prefiero hacerlo así. Estoy muy contento, nunca en mi vida me verás correr por el campo como un loco celebrando, ese no soy yo, pero estoy muy contento por la victoria. En el segundo gol tengo que decir que el mérito es de Santi Mina, ha puesto un balón muy bueno.

Incluso ha podido llegar el tercero.

Nunca en mi vida he hecho un hat-trick pero bueno ha sido importante que Santi marcara en el segundo tiempo. Nos ha faltado cerrar el partido un poco mejor.

Cada vez se ve a un mejor Zaza.

Sí... Pero hoy, el tercer partido en una semana... Estoy un poco cansado, he corrido un poco menos que en otros partidos pero he hecho dos goles, mejor así. Estoy muy contento, cada partido me siento mejor, es verdad.

Momento de mucha confianza.

Yo recuerdo que cuando vine aquí estábamos en una situación muy mala, ahora podemos disfrutar del momento y jugar con la mente más libre. Todo el equipo ha jugado muy bien.

Rehabilitado después de una experiencia mala en Inglaterra.

Sí, ahora estoy bien. Como he dicho, lo que pasó en Inglaterra eso fue mi culpa. Ahora me siento bien. El equipo me quiere y eso es lo más importante para mí. Quiero marcar gol, ganar y dejarme todo lo que tengo porque es lo que quiero. Mi último gol fue ante el Villarreal. Un delantero vive del gol, no sé cuántos voy a marcar lo importante es ganar partidos. Quiero marcar goles todos los partidos.