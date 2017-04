Layhoon: "Quiero daros las gracias por vuestra paciencia"

Layhoon dejará de ser presidenta del Valencia el próximo mes de julio. Así lo ha anunciado este lunes el club a través de un comunicado oficial. Este es el discurso de despedida de Layhoon:



"Gracias por asistir a esta rueda de prensa. Voy a hablar en inglés.

Estoy aquí para explicarlos otro cambio importante. Este cambio forma parte de la continuidad planificada. Lleva pensado desde hace meses.

Cuando Meriton se convirtieron en el accionista mayoritario la intención de Meriton no era que yo estuviera aquí a tiempo completo. Ahora, tras la incorporación de nuevos ejecutivos y la recuperación de los resultados, el Consejo ha decidido anunciar hoy el cambio de presidente para que Anil se prepare para la próxima temporada lo mejor posible.

Anil lleva seis meses, habla español bien, la afición se va a comunicar mejor, vive en Valencia con su familia y va a trabajar a tiempo completo. Hace dos semanas nombramos a Alemany como Director General, ha sido un paso muy importante. Mateu ofrece su conocimiento y experiencia en el mundo del fútbol. Con Anil como presidente y apoyado fuertemente por Mateu y Kim Koh y con Alexanko como director deportivo tenemos esa continuidad. Ha llegado el momento de hacerme a un lado. Desde luego todos somos conscientes de que tenemos una tarea importante para que el Valencia vuelva donde se merece, el club seguirá fortaleciéndose bajo la nueva dirección.





Hace tres años que llegué al Valencia, primero con el proceso de venta de casi un año, fue un año lleno de acontecimientos, de idas y venidas durante las negociaciones con Bankia y la Fundación, tal como se nos dijo hubo varias propuestas de venta, pero Meriton presentó la propuesta más seria, quisimos reuniros personalmente porque somos personas serias y nos sentíamos comprometidos con nuestra inversión.

Hemos invertido casi 230 millones y seguimos comprometidos. Estos dos últimos años ha sido un cargo que he tenido el gran honor de tener y no por fama ni por poder, sino porque me he sentido privilegiada de servir a este club. El proyecto ha formado parte de mi vida desde el primer día, es como si fuera mi hijo. He pasado de 2-3 semanas en Valencia cada mes y el Valencia estaba en mi mente aún estando fuera.

He sufrido como cada uno de vosotros y he disfrutado de las alegrías y buenos momentos que me ha dado el club. Siempre he recibido apoyo de todos los estamentos en Valencia y en España, de nuestros aficionados, Asociación de futbolistas, de la Agrupación, de la Asociación del Pequeño Accionista, de la Generalitat y el Ayuntamiento, de la RFEF y la Liga, así como de los bancos, sponsors y también de otros clubes españoles y los medios de comunicación. A todos quiero darles las gracias por sus consejos y apoyo que me han dado, espero que le den el mismo trato a Anil, Meteu y Kim.

Quiero daros las gracias por vuestra paciencia y apoyo, ha sido muy enriquecedor conoceros a todos, jóvenes y mayores, muchas veces me he sentido conmovida y afectada por vuestro valencianismo. No hay palabras para expresar mi gratitud para todos los aficionados que han entendido mi trabajo y mis buenas intenciones. Han hablado conmigo, han discutido conmigo, pero también nos hemos escuchado y me he sentido apoyada y cuidada por ellos. A todos ellos, gracias por estos recuerdos maravillosos que voy a conservar siempre. Os deseo mucha suerte. Gracias a los jugadores por dar todo, echaré de menos estar con el primer equipo. Tras esta temporada volveré a Meriton, Valencia ha sido mi segunda casa y la echaré de menos. Volveré a Valencia en un futuro, gracias y Amunt Valencia".

