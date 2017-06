Asalto al Belmonte

No puede faltar nadie en Albacete. Lo sabe Curro Torres, que ha tomado la decisión de llevarse a todos los jugadores de la plantilla del Valencia Mestalla al Carlos Belmonte. Y es que para los futbolistas que no entren en la convocatoria por sanción, lesión o decisión técnica el club dispondrá dos coches que saldrán este domingo desde la Ciudad Deportiva y que irán directos al escenario del partido. Todo apoyo es importante para culminar el sueño del ascenso a Segunda. La plantilla cree en la remontada, el cuerpo técnico también y la afición no va a fallar. Como sucedió hace dos semanas en el desplazamiento a Murcia, el valencianismo volverá a estar al lado de los pupilos de Curro Torres. Entonces se registraron casi mil aficionados en la grada visitante y de moento ya se han vendido 1.050. Las previsiones son cada vez más optimistas. L´Agrupació de Penyes del Valencia contabilizaba ya nueve autobuses llenos, mientras que el colectivo la Curva Nord ya ha completado dos autobuses.



El ritmo de ventas está siendo más alto que en el viaje a La Nueva Condomina, por lo que todo hace indicar a que el de Albacete será el desplazamiento más masivo de la temporada. Solo ayer, en el primer día de venta en taquillas, se vendieron 300 entradas. La Curva aporta alrededor de 100 personas y l´Agrupació unas 400. Un total de 1.050 valencianistas que ya está claro que irán al Carlos Belmonte... Y subiendo, porque todavía se pueden adquirir entradas. El aficionado que todavía no lo ha hecho está a tiempo de hacerlo. El precio del ´pack´ entrada más viaje que pone a la venta l´Agrupació cuesta 12 euros y el viernes es el último día para comprarlo. Si solo se busca la entrada, el Valencia tiene abiertas las taquillas de Mestalla desde ayer al precio de cinco euros. Los horarios son los siguientes: de 10:00 a 13:30 horas.



Sito y Nacho Gil no estarán

En lo deportivo, la plantilla del Valencia Mestalla sigue entrenándose con el objetivo de dar un golpe de mando. Ayer el club comunicó a Nacho Gil que finalmente no ha habido recurso para quitarle la tarjeta amarilla y el mediapunta cumplirá ciclo de sanción. También será baja Sito, que pese a que ha intentado llegar a tiempo para ayudar al equipo todavía siente un pequeño dolor en la zona afectada. Los médicos creen que reaparecer en Albacete sería precipitado e implicaría asumir riesgos innecesarios, por lo que lo ideal es que se recupere y afronte la pretemporada con plenas garantías. Sin dos de los hombres más peligrosos del ataque, Curro recurrirá a Aridai, que ha perdido peso específico en el equipo desde un tiempo a esta parte y qué mejor escenario para reivindicarse y convencer al cuerpo técnico que la gran final.



Fran Villalba, cero minutos

Otro de los nombres propios es el de Fran Villalba. El caso del mediapunta es llamativo, no ha jugado ni un solo minuto en los cinco partidos que ha disputado el Mestalla en la promoción de ascenso. El mago de El Cabanyal, a la vista está, no goza de la confianza del cuerpo técnico. Trabaja bien en el día a día pero su oportunidad nunca llega.