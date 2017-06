Nueva vía de River Plate para fichar a Enzo Pérez

Enzo Pérez tiene un pie fuera del Valencia CF. El centrocampista argentino no cuenta para Marcelino García Toral, aunque si no abandona el club antes, se incorporará a la pretemporada el 3 de julio junto a sus compañeros (Alves lo haría el 7 u 8 del mismo mes). Mientras tanto, el club trata de buscarle una salida beneficiosa para ambas partes y en ello se encuentra a la espera River Plate. Gallardo, entrenador de la entidad argentina, ha declarado que "Enzo Pérez es una posibilidad" y aunque todavía no se ha presentado una oferta en firme que satisfaga al Valencia CF (se ha llegado a especular con 8 millones), está claro que el motivo no debería ser el dinero saliente desde River, ya que recientemente han cerrado la venta de Sebastián Driussi al Zenit por los 20 millones de euros de su cláusula.

En cualquier caso, otros equipos como Betis o Sevilla también se han interesado por la situación de Enzo.