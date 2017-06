¡Pillados! ¿Con qué ex del Valencia sale Pamela Anderson?

Cada cierto tiempo Adil Rami, ex del Valencia CF y actual jugador del Sevilla, no deja de sorprender con noticias que nada tienen que ver con el fútbol. El defensa central ha sido pillado recientemente con Pamela Anderson, famosa ex 'Play Boy' y la más conocida de las actrices de la serie 'Los Vigilantes de la Playa' entre 1992 y 2001.

Los dos fueron vistos en actitud amorosa en un hotel de cinco estrellas de Mónaco y en un conocido local de Niza, donde se dejan ver los famosos. La revista 'Voici' ha destapado el 'affaire' y añade que fue un amigo común el que puso en contacto a esta novedosa pareja. Rami, de 31 años, es 18 años más joven que Pamela, de 49.

Rami, separado de la modelo Sidonie Biémont está disfrutando de sus vacaciones y este viernes ha publicado una foto con un excompañero del Lille en Los Ángeles. Los episodios extradeportivos del galo en los medios han sido constantes.

En abril de 2013 se difundió un vídeo del franco-marroquí bailando el Gangnam Style en una fiesta benéfica en Lille, a pesar de unas molestias que tenía en el pie y con las que el club le dio permiso para viajar. En el siguiente enlance, un relato de las excentricidades del defensa del Valencia CF entre 2011 y 2013, cuando fue traspasado al Milan.