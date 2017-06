Fichajes: "Hay tres o cuatro prioridades claras y el resto depende de las salidas"

El director general del Valencia, Mateu Alemany, señaló en una entrevista concedida a Efe que tanto el club como el entrenador, Marcelino García Toral, tienen claro que prefieren tener "un muy buen equipo el 31 de agosto, a contar solo con un buen equipo el 10 de julio".

Con esta premisa, Alemany dejó claro cuál va a ser la actitud que el Valencia va a adoptar durante el mercado de fichajes, en el que reconoció que, pese a contar con "bastante margen en el 'fair play' financiero", es necesaria la salida de algunos jugadores, ya que cuentan actualmente con una plantilla "muy costosa". "Independientemente del nivel de liquidez, creo que ir despacio es estar pendiente de cuando las operaciones son convenientes para el club. Mientras no lo sean, precipitarse es una irresponsabilidad", indicó Alemany, quien pidió paciencia a la afición.

"Entiendo que nuestros aficionados tienen ansiedad por ver nuevas caras y concretarse el proyecto, pero les pediría que tengan ese punto de paciencia porque esto es largo, quedan dos meses y pico, y lo importante no es cuándo, si no quién y cómo. Estamos sobre todo en el cómo y en el precio que toque", destacó. "La gente tiene que entender que lo que hoy parece imposible, porque la posición de clubes y jugadores es muy dura, a medida que pasa el verano puede cambiar. Tenemos que estar preparados", avisó.

El directivo reconoció que en cuanto a fichajes "hay tres o cuatro prioridades claras y el resto dependerá de las salidas", de las que, apuntó, no se ha fijado un número preciso. "Lo que resulta muy fácil es preguntar cuanto vale este jugador, pagar y listo. A la corta puede sonar bien y atractivo, pero a la larga perjudica los intereses del club. No es mi forma de trabajar y como tengo esta responsabilidad lo vamos a hacer así", señaló.

"Tengo la ventaja de que el entrenador comprende este tipo de procedimientos y lo que prefiere es tener un muy buen equipo al final del periodo de fichajes y no ahora. El tema de los plazos en este sentido lo vamos a manejar con ese 'timming'", insistió. El dirigente añadió a Efe que, en su opinión, lo más importante en un mercado de fichajes es que el club tenga muy claro lo que quiere y cómo lo quiere hacer.

"Eso lo tenemos, existe un consenso absoluto. El plan y el proyecto están encima de la mesa, tenemos que concretarlo y ejecutarlo. Para ello, hay que estar muy atentos a cómo evoluciona el mercado para que el día que toque, y al mejor precio posible, hagamos las operaciones", apuntó.

"Entiendo que el aficionado tiene otra perspectiva, pero creo que también está contento cuando las cosas se hacen al precio que toca y no se pagan sobreprecios, porque si se pagan, no hay dinero para que vengan otros. Ajustar negociaciones siempre redunda en lo deportivo y en el bien de nuestra afición", prosiguió.

Alemany razonó que igual que hay que tener paciencia en los fichajes hay que tenerlo también en las salidas. "Debes esperar la oferta adecuada y también hay que contar con que al futbolista le apetezca, porque salir del Valencia es algo difícil si un jugador quiere mejorar deportiva y económicamente", argumentó.

El director general reconoció que para que haya entradas debe haber antes salidas debido a que la actual plantilla es muy cara. "Es algo que debemos entender todos, estamos sujetos a unos topes máximos salariales y de amortización porque si no, nos vamos fuera del tope y en ese caso no se puede fichar", dijo. "Quiero que la gente entienda que no es exactamente el ingresar, no es una cuenta por la cual uno traspasa jugadores y esos traspasos los puedes utilizar para gastar", dijo. "No es así. Tenemos un coste anual y la salida de un jugador, si tiene un coste bajo, aunque dé un gran traspaso no influye directamente en las adquisiciones, porque nosotros tenemos nuestros cupos y por lo tanto hay que jugar con eso", comentó.

Alemany, reconoció que, al igual que se hizo el pasado año, el club contará con veinte millones de euros extra que provienen de la ampliación de capital, por lo que "nuestro margen es superior al que deberíamos de tener gracias a esa ampliación".