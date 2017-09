Andreas puede dar alas a Marcelino

Andreas Pereira dejó detalles interesantes en su debut oficial como jugador del Valencia. Lo hizo como titular de Marcelino, desde el costado izquierdo formando sociedad con José Luis Gayà y dejando buenas sensaciones contra un rival prohibitivo en defensa como el Atlético de Madrid. El brasileño jugó los primeros 61 minutos del partido. Hasta que fue sustituido por el también debutante Gonçalo Guedes. Tiempo suficiente para demostrar que tiene mucho talento por explotar en el Valencia. Este sábado, en un partido de más a menos, dejó constancia de ser un futbolista rápido, atrevido, con buena conducción de balón y un buen abanico de recursos ofensivos. Es joven, todavía irregular como bien sabe el entrenador, pero su primera actuación confirma que hay madera de jugador y que el equipo cuenta con una buena alternativa de ataque.

El brasileño aportó tres centros al área, el más peligroso con la pierna derecha sin rematador en el área, y protagonizó una de las jugadas más peligrosas del Valencia en el partido. En una contra en la que acomodó el balón de tacón a su pierna izquierda y disparó por encima del larguero de Oblak. Echó una mano a Gayà con tres recuperaciones aunque es una faceta que deberá mejorar para ganarse la confianza total del técnico. También las pérdidas. Cometió doce, las mismas que Kondogbia durante todo el partido en el mediocentro. Marcelino también tomó nota y al final del partido aseguró que Andreas hizo cosas «brillantes y otras no». «Andreas ha tenido participaciones brillantes, otras no tanto, la variedad y las posibilidades ofensivas del equipo mejoran». El técnico explicó la titularidad de Andreas. No le gusta jugar en casa con dos laterales específicos como hizo en el Bernabéu con Gayà y Lato. «No me gusta jugar en casa con dos laterales independientemente de a quién nos enfrentemos. Nuestra intención era ganar y el entrenador tiene que enviar mensajes, no solo de palabras, también de hechos».