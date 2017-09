Simeone: "Este Valencia estará arriba"

El Valencia va a perder muy pocos partidos esta temporada. Esa es la sensación que dejó el conjunto de Marcelino en el ambiente tras el valioso punto conseguido este sábado ante el Atlético de Madrid en un partido aguerrido, tácticamente depurado, intenso en cada parcela y en cada lucha. El 'Cholo' Simeone, sin ir más lejos, recogía en esencia las nuevas vibraciones del conjunto de Mestalla, que cabalga a otro ritmo a lomos de Marcelino. «En el fútbol se vive del presente y el Valencia es un equipo solidario, serio, compacto. Me imagino que con los meses, es un equipo que estará arriba. Jugaron muy bien la semana pasada en el Bernabéu y hoy han estado muy bien. Se ve el esfuerzo de Zaza y Rodrigo. Se ve el trabajo para el equipo, lo hicieron muy bien, fue un partido interesante», expresó el argentino. El balance es alentador. «Nunca me gusta firmar empates pero vistas las circunstancias en las que trabajamos en la pretemporada en comparación con el Madrid y el Atleti... Tiene poco que ver. Empezamos con muchos que no están, otros llegaron en el tramo final... En la pretemporada competimos y en Liga competimos y muy bien ante dos grandes equipos. Es para estar satisfechos... Aumentarnos la autoestima, hacer que la afición crea en este equipo y seguir unidos para obtener victorias y mejor juego de forma progresiva, nunca nos vamos a conformar. El objetivo es estar en la parte alta de la tabla», indicaba Marcelino, aprobando en líneas generales la comparecencia de sus hombres contra los rojiblancos.

Cinco puntos de nueve posibles, con los rivales que ha tenido enfrente el Valencia y con las circunstancias sobre las que ha gravitado, es una buena marca: un buen comienzo. El asturiano reconoce este camino como un proceso. «Queremos seguir creciendo día a día y partido a partido», comenta, «con tantos cambios seguro que vamos a tener altibajos, días con más fluidez y días con menos. Pero hay que ser competitivos, no tuvimos fluidez por el trabajo defensivo del rival pero no nos han pasado por encima ni han generado muchas ocasiones de gol. Nuestra defensa ha estado a un nivel alto. Creo que lo importante es haber demostrado una vez más que somos un equipo competitivo y que va a ser muy difícil ganarnos. Estoy satisfecho del rendimiento del equipo, es lógico que lo estaría más si hubiéramos ganado».



Generar más ocasiones

Para el técnico al Valencia solo le faltó «generar más ocasiones de peligro», si bien no haber perdido ante Madrid y Atleti, indica, «es digno de mención», más con tan poco margen para cambiar el panorama. Quiso destacar también la actuación de Gabriel Paulista, debutante, que reaparecía sobre un terreno de juego casi cuatro meses después de lesionarse con el Arsenal, así como la de Murillo y Garay: «tenemos muy buenos centrales. Estamos francamente satisfechos con nuestros jugadores en esa posición. Va a haber una dura competencia entre todos ellos y eso va a redundar en beneficio para el equipo. Nos satisface el nivel de Paulista, creo que los tres centrales han rendido a un nivel muy alto».