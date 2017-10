Jeison Murillo y Gabriel Paulista se unen a Simone Zaza

Uno de los grandes secretos del éxito de Marcelino García Toral en su gestión de vestuario recae sobre la respuesta obtenida por parte de los futbolistas ante la exigencia y los valores del trabajo y el sacrificio que se han venido implantando en el día a día desde su llegada. El técnico asturiano ha conseguido que el grupo se mentalice interiorizando unas rutinas. Desde las dobles sesiones hasta la toma de batidos y papillas para complementar una dieta equilibrada o las comidas en la Ciudad Deportiva. En cierto modo, esta alta predisposición por parte de la plantilla pudo comprobarse este sábado en las instalaciones de Paterna. El técnico asturiano dio libre a sus jugadores todo el fin de semana tras la sesión matinal del viernes y no volverán hasta el lunes a media tarde. Casi tres días de descanso que muchos de ellos han aprovechado para hacer viajes, ir a ver a los suyos, desconectar en definitiva. SUPER desvelaba que Zaza, puro compromiso, había cancelado su viaje para quedarse trabajando en Paterna con el objetivo de recuperarse de su distensión en la rodilla y apurar sus opciones de llegar al partido del día 15 frente al Betis en el Benito Villamarín.

Sin embargo el delantero italiano no ha sido el único. El sábado a primera hora de la mañana Zaza trabajó en el interior de las instalaciones de la Ciudad Deportiva junto a otros dos futbolistas que arrastraban molestias en los últimos días. Se trata de Jeison Murillo y Gabriel Paulista, ambos con dolencias físicas leves, que no revisten mayor importancia según fuentes oficiales, si bien tuvieron que retirarse antes de tiempo del partido de entrenamiento que jugó el Valencia el pasado jueves frente al Eldense sobre el césped del Antonio Puchades. Todos quieren estar a tope cuanto antes y ayudar al equipo frente al conjunto sevillano. No hace tanto, había jugadores que en el caso de duda dilataban su proceso de recuperación para pasar lo más desapercibidos posible y no atraer a la crítica. Algo ha cambiado dentro. Y ese es uno de los síntomas más positivos del nuevo impulso del Valencia. Zaza, Murillo y Gabriel Paulista han decidido quedarse por voluntad propia y trabajar durante el fin de semana en la Ciudad Deportiva para ponerse a tono y contribuir al bien del equipo.