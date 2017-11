Jesús Oliva: "Quiero mejorar lo que se logró la temporada pasada"

La temporada no ha empezado todo lo bien que deseaba para el Valencia Femenino, aunque están a tres puntos del tercer puesto, pero Jesús Oliva, técnico del conjunto valencianista, está convencido del proyecto y es ambicioso. No le pesa tener como precedente la mejor temporada de la historia. Valencianista de toda la vida, se colaba en Mestalla cuando era niño, Jesús sueña con un título o meter al Valencia en Champions.

La victoria frente al Madrid CFF fue muy importante para el Valencia Femenino, ¿no?

Sí. Necesitábamos una victoria, veníamos de dos derrotas consecutivas, el equipo necesitaba salir de ahí y una victoria, además como se produjo (4-0) era importante para que las jugadoras confiaran en el trabajo que se está haciendo.

¿Cómo está el equipo?

Es normal que después de la victoria ahora estén más felices y sonrientes. Hay que seguir trabajando.

¿Estaba siendo duro el inicio de temporada, sobre todo por las derrotas ante Atlético y Barça?

Duro en cuanto a resultados pero yo estoy muy contento en cuanto al rendimiento de las jugadoras. El equipo ha competido bien en todos los partidos.

El calendario se sabía ya, que el inicio era muy complicado, ¿ahora empieza la hora de la verdad para el Valencia Femenino?

El calendario era duro al principio, lo sabíamos, pero somos el Valencia CF y tenemos que enfrentarnos a todos los rivales, da igual si es ahora en el inicio de temporada o más adelante.

Después de la mejor temporada de la historia del club, ¿el inicio de temporada no ha sido el esperado?

No tiene nada que ver con la temporada pasada, es un ciclo nuevo, hay incorporaciones nuevas en la plantilla, un técnico nuevo... es diferente. Aún así el equipo está compitiendo, dando la cara en todos los partidos, en cuanto a resultados por ahora no nos ha sido demasiado favorable.

En resultados y en las bajas... todavía no ha podido contar con todas sus jugadoras, ¿no?

Así es. Hemos tenido bastantes bajas, de hecho hay algunas jugadoras que siguen estando aún al margen, pero eso no es una excusa para el Valencia. Tenemos que estar preparados para todo. Sabemos que esto es fútbol femenino, que las bajas se pueden producir a lo largo de la temporada.

¿Le ha cambiado mucho sus planes iniciales?

Bastante. El entrenador tiene una visión, piensa en jugar con ciertas jugadoras pero no puede. Este año pedí al club que todas las jugadoras de la plantilla fueran muy equilibradas para cuando pasara esto, no pasarlo tan mal.

La buena campaña del pasado año, ¿pone el listón muy alto?

La buena temporada del año pasado es muy buena para el club. A mí me gusta que se ponga el listón alto. Este año estoy convencido de que va a ser también una gran temporada, no sé si se igualarán números, es un proyecto nuevo, mi primer año como entrenador, pero creo que vamos a hacer una gran temporada.

Si mira la clasificación y compara con la pasada temporada, ahora mismo la situación es distinta, ¿pesa eso dentro?

No. Sé como están entrenando y las jugadoras que tengo dentro de la plantilla. En cuanto a la clasificación, estamos ahora mismo a tres puntos de la tercera plaza de la temporada pasada... no estamos tan mal en cuanto a puntos respecto a la pasada campaña. El objetivo de mejorar la temporada pasada es difícil, eso es así, hay dos equipos grandes. El equipo está bien y ya ha jugado ante los dos grandes.

¿Cuál es el objetivo entonces?

Al final el club cuando apuesta por un entrenador nuevo decide siempre intentar mejorar, yo como entrenador quiero mejorar lo que se consiguió la temporada pasada pero es cierto que a lo mejor en un año es difícil realizarlo. Creo que la vamos a igualar, eso seguro.

¿Le molesta la comparación?

Al final las comparaciones son lógicas y más después de la mejor temporada de la historia del club. Me ha tocado a mí mejorar eso. Cuando acabe la primera vuelta veremos dónde está el Valencia y dónde puede estar de cara a final de temporada.

¿Tiene mejor o peor equipo?

En cuanto a jugadoras no es peor, hay gente que lo comenta, que dicen que los fichajes no mejoran a las jugadoras que se han ido. No lo creo. Las jugadoras que han llegado son las que quería el club, buscábamos que se mejoraran a número de goles la temporada pasada. Al final de temporada se verán los números.

Lo que sí que hay es una apuesta por la cantera, son varias las jugadoras que han subido al primer equipo... y están teniendo minutos.

Para eso se trabaja en el club. Yo que vengo de las categorías inferiores así lo veo. No hay lógica en que tengamos a 200 niñas jugando al fútbol y no lo aprovechemos. Tenemos muy buen nivel en las categorías inferiores y el día de mañana pueden dar muchos frutos al primer equipo.

El rendimiento en el primer equipo está siendo muy positivo.

Así es. Es cierto que las bajas importantes se notan pero eso nos da también la oportunidad de darle minutos a otras jugadoras que vienen del filial.

Las bajas de Paula Nicart y Leles, ya operadas las dos, son dificiles de suplir, ¿no?

Son dos grandísimas jugadoras. Son bajas importantes en la plantilla pero es cierto que Cubedo ahora está dando un gran rendimiento.

Una de las claves del éxito del Valencia es el ´equipo´, ¿ya está formado con las nuevas jugadoras?

Le hemos dado prioridad a que el equipo fuera una piña, se trabajó mucho en eso en pretemporada y es ya un equipo. Los resultados no han acompañado hasta ahora lo que deseábamos. En dinámica positiva se ve más lo del grupo unido pero yo veo esta temporada más unido, incluso. Cuando no te acompañan los resultados es cuando se quiebra un equipo y en estas derrotas hemos salido incluso reforzadas.

Dos de las grandes piezas del equipo y del vestuario son Ivana Andrés y Mari Paz, ¿son las líderes?

Son dos grandísimas jugadoras. Estamos hablando de dos jugadoras de nivel muy alto. Ivana es la capitana, líder absoluta del equipo. Para el Valencia tener a Ivana en su plantilla es un privilegio. Mari Paz es también una jugadora con mucha experiencia, una gran goleadora... es muy importante para el club tener a estas dos jugadoras.

Kárpova es uno de los últimos fichajes que llegó, ¿cuándo se podrá ver su mejor nivel?

Ha llegado hace apenas un mes, está en una fase de adaptación. Está dando clases de español. Creo que la veremos dentro de poco dando ya un gran nivel e incluso jugando de inicio, aunque es verdad que ahora mismo hay jugadoras que lo están haciendo bien. Viene para reforzar el ataque pero aún está en fase de adaptación. Viene de un fútbol diferente y de un clima distinto, de hecho sus primeros días en Valencia lo pasó muy mal por el calor.

Otro de los fichajes del VCF, Anair Lombi, se estrenó como goleadora el pasado domingo ante el Madrid CFF con un doblete.

Sí. Hasta ahora había tenido ocasiones pero no había conseguido marcar, logró dos goles importantes para ella y para el equipo. Lombi acabará la temporada con una buena cifra de goles.

Son importantes esos goles para no tener una dependencia goleadora de Mari Paz, ¿no?

Sí, claro. Eso nos pasó la temporada pasada, que hubo momento que los goles solo llegaban por Mari Paz, y es lo que buscábamos para cambiar esta temporada. Lombi tiene gol pero no solo ella, también Andrea y Sandra.

La temporada pasada hubo un pequeño ´boom´ del fútbol femenino, con la apertura de estadios de Primera División, etc, ¿se nota esa apuesta más este año en cuanto a mayor nivel en la Liga Iberdrola?

La verdad es que sí. Los dos primeros siempre están un paso por delante, aunque también tendrán sus momentos complicados a lo largo de la temporada, y se nota ese pequeño salto. El fútbol femenino evoluciona a pasos agigantados. La Liga está mucho más apretada.

Con partidos como el de Mestalla o el Ciutat hubo aficionados que descubrieron el fútbol femenino, algo que es importante después trasladar al día a día para crear una masa social.

El que va a ver fútbol femenino, ve fútbol. A nivel de tiempo de ver el balón rodar sobre el césped es más alto que el masculino. Hay una continuidad y el espectáculo es bonito. Las jugadoras son muy profesionales y trabajan para subir este deporte a lo más alto.

Y, ¿cómo llega Jesús Oliva al fútbol femenino?

Empecé con un equipo alevín de chicos, benjamín y juveniles y fue por casualidad. Había un grupo de chicas que quería jugar, en menos de dos semanas eran 30 mujeres. Y decidimos montar un club y así empecé y decidí quedarme en el fútbol femenino porque como entrenador estaba satisfecho con la respuesta de las jugadoras.

La oportunidad que le ha dado el Valencia... ¿es un sueño?

Como valenciano y valencianista sí. Quiero hacerlo lo mejor posible. Estoy muy contento por la oportunidad y muy agradecido. Es lo más importante ahora mismo en mi vida junto con mi familia.

¿Ha cambiado mucho su vida?

Sí, mi mujer me ve mucho menos, pero ella fue la que me dijo que quería que me dedicara cien por cien a este reto. Es por lo que he luchado toda mi vida.

¿Habla con Cristian Toro?

Sí. Mi relación con él siempre ha sido muy buena. Ahora me cuenta todo lo que está haciendo, hablamos a menudo, creo que lo veremos pronto como entrenador.

Como valencianista, ¿está disfrutando con los de Marcelino?

Tienes ganas cuando acaba un partido de que empiece el siguiente. Es una sensación que hacía tiempo que no tenía.

¿Qué recuerdos tiene de su infancia y el Valencia CF?

Iba de pequeño a Mestalla y en aquella época, vengo de una familia muy humilde, le decías a alguna de las personas que entraba al campo que dijera que eras su hijo y te dejaban entrar gratis. Y así es como entraba a Mestalla. Kempes ha sido un mito para mí. Mi mejor regalo de Reyes fue su camiseta.

¿Siempre ha estado ligado al mundo del fútbol?

Sí. He jugado muchos años en el Don Bosco como portero. Siempre he estado con un balón. Me gustaba ser entrenador y aposté por eso.

A nivel personal, más allá de los objetivo del equipo y del club, ¿qué reto se ha propuesto Jesús Oliva?

Me gustaría conseguir algo grande en el club de mi vida.

¿Un título?

Para mí algo grande es mejorar lo que se consiguió la temporada pasada. Un título sería fenomenal, por mi, por el club y por las jugadoras.

Próximo partido, Granadilla, ¿objetivo ya ir sumando de tres en tres?

Ese es siempre el objetivo. Vamos a ir a ganar el partido, ante el Granadilla y ante todos los rivales... pero sobre todo lo que quiero es que el equipo lo de todo sobre el césped y que juegue como sabe al fútbol.