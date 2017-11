El Valencia CF tiene al mejor lateral izquierdo Sub-20 de todo el mundo

Toni Lato está considerado como el mejor lateral izquierdo Sub-20 de las cinco ligas más competitivas del planeta: España, Italia, Inglaterra, Francia y Alemania. El futbolista de la Pobla de Vallbona, que hace unos días era destacado en el puesto número 15 del ránking elaborado por la prestigiosa revista británica Four Four Two recogiendo los 100 mejores teenagers –jugadores en edad Sub-20– del momento, ha sido reconocido ahora con un sitio en el once formado por los mejores talentos de la categoría.

Se trata de una prestigiosa selección de jugadores de talla mundial en la que comparte cartel con Mbappe (atacante del Paris Saint Germain), Donnarumma (guardameta del Milan y sucesor de Buffon con la selección italiana) o Marcus Rashford (delantero del Manchester United), entre otros, y que lo proyecta como uno de los jugadores con más futuro a nivel internacional.

El potencial del lateral de 19 años es más que evidente y su adaptación a la élite también: los técnicos, tal y como ha informadoen los últimos días, alucinan con su energía, capacidad, actitud y prestaciones sobre el césped. Es la mayor sorpresa que se ha encontrado Marcelino en estos primeros seis meses.

El valencianista es el único español que figura en este once –tan solo hay otros dos españoles entre los cien primeros de la lista, como es el caso de Carles Aleñá, del Barça B, y Alejandro Pozo, del Sevilla Atlético– y la revista Four Four Two destaca su brillante comparecencia ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, donde dio una asistencia de gol a Carlos Soler y cuajó un partido muy solvente cuando asumió tareas defensivas en el doble lateral junto a Gayà: respondió con un gran rendimiento a un contexto de alta presión ante algunos de los mejores jugadores del mundo.

De los 12 partidos jugados hasta la fecha, Marcelino lo ha alineado en ocho, siendo titular ante Madrid, Málaga y Zaragoza. El futuro es suyo.