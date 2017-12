Cancelo y Guedes se ´mojan´

Joao Cancelo quiere volver al Valencia en el mercado de invierno y Gonçalo Guedes también está convencido de quedarse y no volver el verano próximo al Paris Saint Germain una vez finalice su cesión. Un punto a favor del Valencia CF a la hora de llevar adelante las operaciones que hay en marcha por ambos futbolistas y que también se da con el delantero del Everton Sandro Ramírez, al que el club de Mestalla también tiene convencido para venir, porque los tres tienen que poner de su parte y comprometerse con el proyecto del Valencia.

Como ha venido publicando SUPER desde principios del pasado mes de octubre, Peter Lim quiere fichar en propiedad a Gonçalo Guedes. El propietario del club de Mestalla ya se ha reunido con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, con el que tiene una excelente relación. Pero además de la reunión que tuvo lugar en París días después del partido entre el Valencia y el FC Barcelona que se disputó en Mestalla, los contactos entre Peter Lim y Al-Khelaïfi son constantes.

El club francés tiene la urgencia de vender al jugador porque le obliga el control financiero de la UEFA aunque, a día de hoy, según nuestra información no ha hay acuerdo definitivo. Peter Lim estaba de acuerdo en fichar en propiedad al portugués en unas cantidades que estaban entre los 30 y los 35 millones de euros, cuando parecía que el entendimiento estaba próximo el PSG ha elevado de manera considerable sus pretensiones, que estarían en estos momentos más cerca de los 50 millones que de los 40.

Hablamos de una cantidad que dificilmente pondrá sobre la mesa Lim, que no está por la labor de entrar en ese juego porque es consciente de que tras dos años sin jugar en Europa tampoco se pueden hacer locuras. De momento maneja sus tiempos sabiendo que tanto los técnicos del club como la parte del futbolista están de acuerdo en que el Valencia CF puede ser el mejor lugar ahora mismo para que Guedes, que recordemos acaba de cumplir 21 años, siga en esta magnífica progresión.

La estabilidad deportiva que le han dado al club Marcelino y Mateu Alemany es la clave. Tanto como el hecho de que el jugador está feliz aquí, ha encontrado su mejor rendimiento y está en un equipo que está en el buen camino para jugar la Liga de Campeones. Es la ventaja que tiene el Valencia respecto a otros clubes, junto a la relación entre los dos máximos accionistas. El objetivo puede estar en conseguir el pase del jugador por una cantidad que como mucho estaría entre los 35 y 40 millones de euros. Difícilmente el Valencia pague más. Otra cosa será la letra pequeña del contrato, es decir, en qué condiciones se produce la venta de cara a un nuevo traspaso en el futuro, si el club francés vende el 100%, hay alguna opción de recompra fijada o cualquier otro mecanismo habitual en este tipo de operaciones.

Cancelo, uno de los nuestros

El otro nombre que está sobre la mesa del Valencia CF es el del también portugués Joao Cancelo. Como desveló SUPER el pasado miércoles 20 de diciembre, es el futbolista de banda que más le encaja a Marcelino para mejorar la plantilla. Encaja en lo deportivo porque es un jugador tremendamente veloz para la transición rápida de defensa/ataque que tanto gusta a Marcelino, encaja en lo económico porque está cedido por el Valencia y por lo tanto no habría que pagar por él, y encaja en el buen ambiente de trabajo que tiene el equipo y que tanto protege su entrenador, no en vano, a efecto de los jugadores, Cancelo es ´uno de los nuestros´.

Mucho se tiene que empecinar el Inter de Milán para que el futbolista no regrese a Mestalla y, de hecho, por experiencia en el Valencia creen que los italianos van a poner no pocos problemas, como hicieron el pasado verano con Murillo y Kondogbia. Fuentes del Valencia señalaban que Cancelo ya ha dicho que quiere regresar a toda costa. Esta es una baza en favor de los dirigentes valencianistas, o dicho de otra manera, una herramienta que les ayudará en la negociación. El Inter todavía no se ha planteado si está dispuesto a desprenderse de Cancelo y se limita a decir en público que en el mes de enero Luciano Spalleti, entrenador del equipo, le dará las oportunidades que hasta ahora no le ha dado por culpa de la lesión que le impidió arrancar al mismo nivel que el resto de compañeros.

Esta es la versión oficial, pero está por ver que el técnico del Inter le pueda dar los mismos minutos que Marcelino en el Valencia. Llegado el momento, el Valencia espera que el futbolista portugués se moje y termine decantando la balanza en su favor. Guedes, Cancelo y Sandro son los protagonistas del mercado en estos momentos y los tres quieren jugar en Mestalla, ahora el Valencia espera que esa voluntad, esas ganas de involucrarse en el proyecto, termine decantando la negociación del lado blanquinegro.