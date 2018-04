L´Équipe habla de Guedes, Jesé y Krychowiak

El diario francés L'Equipe vuelve a asegurar que el PSG va a traspasar en los dos próximos meses a Gonçalo Guedes para compensar el importante agujero económico que, además de sus fichajes del pasado verano, le han generado dos inversiones caóticas para el club como Jesé y Krychowiak, en los que invirtieron 25 y 30 millones de euros que difícilmente van a recuperar.

L'Equipe, que en diciembre aseguró que existía un acuerdo entre el PSG y el Valencia CF por Guedes a cambio de 35 millones, informa ahora de que el club que preside Nasser Al-Khelaïfi quiere exprimir al máximo el traspaso del portugués, por el que pagó otros 30 millones al Benfica, en vista de que es la única operación de cesión que les ha salido bien porque el futbolista cedido en el equipo de Mestalla se ha revalorizado durante la presente temporada.

Habla de que el polaco, según expertos en el mercado, no tendría este verano un valor más allá de 8-10 millones, después de una temporada realmente mala en el West Bromwich Albion inglés, último clasificado en la Premier League. Estiman que el Mundial puede ser la oportunidad para mejorar sus expectativas porque de lo contrario el PSG no tendrá más opción que volver a cederlo a la espera de que la jugada le resulte mejor. Esto anularía cualquier opción de que Guedes pueda salir cedido una temporada más, aunque la idea y el objetivo de Peter Lim es hacerse con el jugador en propiedad.

Lo que no tiene arreglo es lo del canario Jesé, exjugador del Real Madrid desaparecido en combate desde hace semanas, una inversión que en París se da por perdida y que penaliza sin solución su Fair Play Financiero, que en los últimos días se somete al examen de la UEFA.

Peter Lim sigue en Europa y tiene prevista en su agenda una cita en París con su amigo y propietario del PSG, que tiene desde hace meses una oferta del Valencia CF sobre la mesa que de momento no ha considerado suficiente para dar el OK a la venta. Es esta cita se podría dar un paso adelante y Lim cuenta además con la postura favorable del jugador, que no quiere regresar a París y el Valencia CF es la primera de sus prioridades a la hora de salir, tal como reconocía este miércoles el padre de Gonçalo Guedes, Rogério, en una extensa entrevista a Tribuna Deportiva de La 97.7 Radio Levante.