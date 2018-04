El PSG llegó a pedir 90 millones por Guedes

El Valencia CF es optimista dentro de la dificultad respecto al fichaje de Gonçalo Guedes, futbolista que termina su cesión a final de temporada y tiene contrato con el PSG hasta el 30 de junio de 2021. Aunque no se incluyó una opción de compra en el acuerdo de cesión con el club parisino, viendo la marcha del equipo y el rendimiento del portugués muy pronto el máximo accionista Peter Lim empezó a mover sus contactos para hacerse con Guedes en propiedad, una posibilidad que ha atravesado a medida que pasaban los meses por diferentes etapas y que hoy, a poco más de dos meses para que concluya el ejercicio 17/18 el asunto parece estar más caliente que nunca a juzgar por las palabras del propio padre del jugador, quien habla abiertamente del deseo de Gonçalo por seguir en el Valencia CF.

El interés por el joven futbolista ha atravesado por diferentes momentos a lo largo de los últimos meses, desde que el pasado agosto el club logró hacerse con la cesión de un futbolista que tenía muchísimas propuestas para elegir. Guedes, después de seis meses en París con Unai Emery, había entendido que lo mejor para él era salir al no tener sitio ni minutos, mucho más con los fichajes estrella que acometía en verano el PSG, Neymar y Mbappé. Entonces se dieron dos circunstancias, el PSG no quería desprenderse de un jugador al que había fichado solo unos meses antes por 30 millones de euros que pagó al Benfica y, paralelamente, el Valencia CF tampoco podía pagar un traspaso por su situación económica. Valencia, PSG y Mendes, agente del futbolista, decidieron que la mejor solución era la cesión, aunque el rendimiento que empezó a mostrar en el equipo de Marcelino hicieron que Peter Lim no tardara mucho más de un mes en volver al ataque.

A principios de octubre, como reflejó SUPER en sus páginas, el máximo accionista empezó a mover ficha para intentar quedarse con Gonçalo Guedes en propiedad. Hubo contactos al más alto nivel que tuvieron como consecuencia una oferta de entre 35 y 40 millones que todavía hoy mantiene sobre la mesa. El PSG, que ya por entonces tenía noticias de que la UEFA le iba a obligar a vender jugadores para equilibrar sus cuentas después de las inversiones astronómicas del verano, no vio esta posibilidad con malos ojos, incluso el diario L'Équipe llegó a hablar de un acuerdo muy avanzado si no prácticamente cerrado. La explosión del jugador, que en València encontró el hábitat perfecto para desarrollar su fútbol, empezó a marcar goles y repartir asistencias en La Liga, cambió el escenario.

Conscientes de que el futbolista será vendido, las expectativas de negocio del PSG con Guedes empezaron a subir como la espuma. Diferentes medios esde Francia hablaron de 50, de 70 millones, y según ha podido saber SUPER en un momento dado la cifra que puso sobre la mesa el club que preside Nasser Al-Khelaïfi para traspasar al portugués llegó hasta los 90 millones de euros, dejando entrever que había clubes de la Premier League dispuestos a acercarse a una cantidad que evidentemente dejaba al Valencia CF fuera de toda posibilidad de entrar en la subasta.



Una gran operación

A partir de ahí, la estrategia del Valencia no podía ser otra que confiar en sus armas y esperar, al tiempo que la lesión que obligó mal jugador a pasar por el quirófano le sacaba un poco los focos de encima. Las arma principales, de hecho, se mantienen, la opinión del jugador favorable a continuar y Peter Lim, cuya estrecha relación con el propietario del PSG le convierte en la figura clave de la operación junto a su amigo y representante del portugués, Jorge Mendes.

De hecho, Lim ha viajado a Europa con la idea de sacar ventaja y avanzar en su objetivo de fichar en propiedad a Guedes, deportivamente hay consenso en el club y a nivel empresarial se considera una gran operación que el Valencia CF puede afrontar en parte gracias a que el equipo se va a meter en la Champions League garantizando así una serie de ingresos extraordinarios. En Francia, L'Équipe volvía a asegurar este jueves que Guedes, entre los futbolistas que tiene cedidos, es el que va a vender el PSG para cumplir el Fair Play de la UEFA.