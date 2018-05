¿Pagaría Marcelino 40 millones por Iago Aspas?

En una entrevista concedida a Onda Cero en València, el entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, habla de Iago Aspas, el que se puede considerar favorito del técnico para la delantera desde el punto de vista deportivo. El problema, y no pequeño problema, con el que se ha encontrado el club de Mestalla es que el Celta deVigo pide los 40 millones de euros de la cláusula de rescisión del futbolista gallego. ¿Estaría dispuesto a pagarlos Marcelino?



Esta es la conversación al respecto que mantuvieron el periodista Eduardo Esteve y el entrenador del Valencia CF:



Pregunta: Iago Aspas es un futbolista más de rendimiento deportivo que económico.

Respuesta: Yo ahí no puedo entrar.

Pregunta: ¿Pero le gusta Iago Aspas a Marcelino?

Respuesta: Iago Aspas yo creo que es uno de los mejores delanteros de nuestra liga.

Pregunta: ¿Y cuarenta millones es caro? Es la cláusula que tiene.

Respuesta: Creo que el Valencia no puede€ no va a pagar cuarenta millones por Iago. Yo no digo que no los valga, porque me parece un jugador muy bueno pero€

Pregunta: No ves al Valencia pagando la cláusula.

Respuesta: No, no creo que esté en esa disposición. Bueno, prácticamente casi lo podría asegurar, sin ser los números algo de mi incumbencia, o de mi parcela, creo que es una situación, cuanto menos por mi parte, poco viable.





