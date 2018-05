El Valencia CF lo tuvo claro desde el primer día y Geoffrey Kondogbia ha podido comprobar en estos meses que esta ciudad y este club son ahora mismo el lugar ideal para él, como se puede apreciar en sus primeras palabras tras confirmarse al cien por cien que el Valencia CF ha comprado al Inter sus derechos:

"El Valencia CF es un club maravilloso y quiero ser parte de su historia". Es una de las reflexiones que han llevado al futbolista francés a comprometerse con el club de Mestalla hasta el 30 de junio de 2022. Así es como se ha ganado el cariño de los aficionados y el respeto del vestuario, con el compromiso y las ganas de volver a ser ese futbolista importante que había dejado de ser en el Inter de Milán. Hoy, en Italia se tiran de los pelos por no haber sabido explotar su enorme potencial, algo que sí ha conseguido Marcelino.



"El Valencia es un club ambicioso, eso es importante para mí. Yo también quiero dar un paso al frente en mi carrera y las cosas van bien", entre otras situaciones por la capacidad competitiva que ha mostrado el equipo y el hecho de volver a jugar la Champions League. Un aliciente más para un jugador que coinsidera haber acertado de pleno con su decisión de venir el pasado verano, cuando el Valencia CF ni siquiera competía en Europa y venía de dos años en el puesto 12 de la clasificación:

"Estoy feliz y orgulloso por formar parte de este club, de este equipo y de tener esta afición. Me siento muy bien en la ciudad, tengo el apoyo de toda la afición, de los compañeros... En la calle me dan mucho cariño, he sentido el calor y el cariño desde que llegué, la gente me ha apoyado desde el principio y eso me ha dado mucha felicidad", explicaba minutos después del anuncio oficial de su fichaje en la emisora oficial del club.

El jugador se marcha de vacaciones, ya se sabe que el seleccionador francés Didier Deschamps decidió no llevarlo al Mundial de Rusia 2018, pero volverá con las pilas cargadas para los retos que esperan a partir del mes de agosto: "La Champions es la competición más fuerte, junto con el Mundial, creo que es muy grande y muy importante para mí y para todos, por eso hay que prepararse bien. Primero con la familia y los amigos, después tocará ponerse a trabajar para conseguir los objetivos".