Pau Gasol desvela por qué Kobe Bryant le llamaba Pablo Escobar

Juntos ganaron dos anillos de la NBA, pero al margen de sus éxitos en las pistas, Pau Gasol y Kobe Bryant consolidaron una gran amistad fuera de ellas. Pocos conocían más a Kobe y a su familia que el de Sant Boi, pero lo que no tanta gente sabía era el mote que le puso Bryant cuando llegó a Los Ángeles.

El propio Pau Gasol se lo ha desvelado a David Broncano en el programa 'La Resistencia' de Movistar, explicando el porqué de tan sorprendente apodo. "Me pusieron dos: primero el Hispano, por 'Gladiator', que me ponían la música de la película y todo. Pero Kobe me llamaba Pablo. Kobe siempre me intentaba sacar la furia dentro y me llamaba Pablo por Pablo Escobar", explicó.

"No porque fuera narcotraficante, sino por ese instinto asesino y de conquistar uno de los grandes en lo mío. Para sacar esa agresividad me comparaba con él", aclaró entre bromas. Además, Pau elogió a su excompañero recientemente fallecido, al comparar su liderazgo y carácter con el de Michael Jordan, en quien siempre se fijó para liderar a un equipo campeón.

