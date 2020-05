Las millonarias ofertas a las que Michael Jordan dio calabazas

El documental 'The Last Dance' que emite Netflix sobre la vida de Michael Jordan ha hecho recordar muchos aspectos sobre la leyenda de la NBA, más o menos conocidos, como la forma en la que amasó su fortuna.

Uno de los que ayudó a Jordan en este sentido fue su agente David Falk, pieza clave para que su fortuna se disparara desde los 93 millones de dólares que sumó como jugador a los 2.100 millones actuales.

Y fue también Falk el que ha revelado algunas de las millonarias ofertas que rechazó el mítico '23' durante su carrera, en una entrevista en Boomer and Gio en la emisora de radio WFAN.

"Le conseguí un acuerdo hace tres años por 100 millones. Todo lo que tenía que hacer, además de dar su nombre y su beneplácito, era hacer una única aparición de dos horas para anunciar el acuerdo. Y dijo que no... ¡Que Dios le bendiga!", ha contado Falk en la radio WFAN. "Ha sido tan exitoso que tiene de hacer lo que le dé la gana y de no hacer otras cosas que no le apetezcan. De él también admiro eso. Es muy pero que muy selectivo".

También desveló Falk que rechazó otros siete millones de dólares por jugar un torneo de golf en Asia, un deporte que le apasiona tanto o más que las apuestas. "Aunque pierda 150.000 dólares en un día por jugar al golf y yo le ofreciera 150.000 el día siguiente por una aparición de cinco minutos, se reiría de mí y me diría que por qué no es 1.500.000. Hay pocos temas por los que haya sido criticado y las apuestas han sido uno de ellos. Pero es que le encantan porque es un tipo muy competitivo".

También te puede interesar:

"Tuve sexo con Rodman en la cancha, en la sala de pesas, en la sala de recuperación..."