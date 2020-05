Llorente: "Jordan nos dijo que los españoles no éramos tan malos"

Agosto de 1990. Es la fecha en que Michael Jordan, de plena actualidad por la emisión del. documental 'The Last Dance', se enfrentó a las estrellas de la Liga ACB. Un partido para la historia y que sirvió de presentación para aquella temporada ante nombres ilustres del baloncesto español entre los que se encontraban Antonio Martín, hoy presidente de la ACB, o José Luis Llorente, expresidente de la ABP.

Este último, precisamente, recordó para ACB.com como fue aquel día. "Le esperábamos en el vestuario con cierta expectación y con la discreción que tiene el anfitrión que siente que su casa no está a la altura, porque los vestuarios francamente no eran gran cosa", explicó.

"El hombre entró al vestuario, nos saludó a todos muy cortésmente, y se puso a atender a las instrucciones de Chus Codina, nuestro entrenador en ese partido, que comenzó a dibujar en la pizarra ante nuestra sorpresa, porque no lo esperábamos, una serie de jugadas para que las hiciésemos en el partido", recuerda el que fuera base madridista.

"Nosotros lo único que esperábamos era no hacer el ridículo y la cosa fue bastante bien", destacó el expresidente de la ABP. "Poco a poco se entonó en el partido y nos empezamos a compenetrar un poco mejor. En un momento dado se me acercó y me dijo que le lanzara un alley-oop y el asunto salió bastante bien", comenta con orgullo.

"Lo mejor que puedo decir de Michael Jordan es que se comportó de manera extraordinariamente profesional, como cualquier deportista que se precie debe hacerlo. Intentó agradar a todo el mundo y dar lo máximo posible para que la gente que fue a verle disfrutara de su mejor versión. Lo pasamos todos muy bien, él incluido", subrayó el internacional español y medallista olímpico en Los Ángeles'84.

Michael Jordan, que acabó anotando 37 puntos en el partido, se despidió de los jugadores con una frase que marcó a Llorente. "Nos comentó que no éramos tan malos como se pensaba y que éramos buenos jugadores". Aún no había ganado ninguno de sus seis anillos, pero sinceridad le sobraba ya por entonces.



Los equipos de aquel partido:

Equipo Naranja:

- José Antonio Montero (FC Barcelona)

- José Luis Llorente (Real Madrid)

- Bryan Jackson (Huesca)

- Marck Simpson (Caja Bilbao)

- Ramón Rivas (Taugrés)

- Audi Norris (FC Barcelona)

- Antonio Martín (Real Madrid)

- Carl Herrera (Real Madrid)

- Walter Berry (Atlético de Madrid)

Equipo Azul:

- José Miguel Antúnez (Estudiantes)

- Chichi Creus (Grupo IFA)

- Jordi Villacampa (Joventut)

- Mike Smith (Caja Ronda)

- Rickie Winslow (Estudiantes)

- Kevin Magee (CAI Zaragoza)

- Corny Thompson (Joventut)

- Dan Bingenheimer (Caja San Fernando)

