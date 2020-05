Sorprendente revelación de Jordan en el adiós a 'The Last Dance'

El documental 'The Last Dance' ya ha terminado. Y lo ha hecho con una sorprendente revelación por parte de Michael Jordan. Y es que aunque estaba anunciado que aquel año de su sexto título sería su último como jugador profesional, la leyenda de los Chicago Bulls asegura que se quedó esperando una oferta de renovación para intentar luchar por el que habría sido su séptimo anillo de campeón.

"Si le preguntarais a los chicos del 98, 'os damos un contrato de un año para intentar ir a por el séptimo', ¿creéis que no habrían aceptado? Sí, habrían firmado. ¿Hubiera yo firmado? Sí, lo habría hecho. Hasta ese momento también había ido firmando contratos de un año".

Una sorprendente declaración teniendo en cuenta que ya había un pacto con el propio entrenador Phil Jackson, por el cual esa sería la última temporada del proyecto. "Cuando Phil dijo que era el último baile, pues era el último baile. Sabíamos que no iban a mantener el equipo. Pero ¿por qué dijeron eso a principios de 1998?".

Una decisión de la cúpula directiva que nunca entendió Michael Jordan. "Es desesperante porque siento que podríamos haber ganado el séptimo. De verdad lo creo. Quizá no, pero no poder intentarlo es algo que, por alguna razón, me cuesta de aceptar. Sencillamente no puedo ".

