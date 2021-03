Alarma en los Lakers: LeBron es baja indefinida

Los Hawks de Atlanta siguieron su racha triunfal con una victoria a domicilio sobre los actuales campeones de la NBA, los Angeles Lakers, quienes no solo perdieron el partido sino también a su alero estrella, LeBron James, con una esguince de tobillo en el pie derecho. Un percance que, tras las primeras inspecciones médicas, podrían apartarle de las pistas hasta tres meses.

James se retiró en el segundo cuarto tras una caída fortuita. Se marchó por su propio pie, algo que tranquilizó a los aficionados del conjunto californiano en un primer momento. "¡Nada me enoja y entristece más que no estar disponible por y para mis compañeros de equipo! Estoy herido por dentro y por fuera en este momento. El camino de regreso de recuperación comienza ahora. Regresaré pronto como si nunca me hubiera ido", escribió el alero en su cuenta de Twitter.



Las revisiones médicas y tras una resonancia magnética confirmaron que LeBron James sufre un esguince en el tobillo y que su tiempo de baja oscilará entre el mes y medio y los tres meses de baja. La franquicia no ha confirmado ningún tiempo de baja y prefiere anunciar que su estrella será baja indefinida.