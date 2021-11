The @LAClippers close out the game on a 27-4 run to complete the comeback win!



Paul George: 20 PTS, 9 REB, 8 AST

Reggie Jackson: 19 PTS, 6 AST

Luke Kennard: 18 PTS, 6 3PM

Terance Mann: 17 PTS, 10 REB pic.twitter.com/FX8RpToz9f