LeBron James habló sobre varios temas en las diferentes entrevistas concedidas durante el fin de semana del All-Star. 'The King' concedió una entrevista para The Athletic y aseguró que "esa puerta no está cerrada".

Los 'Cavs' podrían ser su destino Al alero le preguntaron concretamente por un futurible regreso a su casa, a Cleveland. LeBron no cerró la puerta, pero aseguró que todo está sujeto a una variable: que ese equipo draftee a su hijo. Su ilusión sería jugar con su hijo Bronny. "Mi último año lo jugaré con mi hijo", dijo James. "Donde sea que esté Bronny, ahí es donde estaré. Haré lo que sea necesario para jugar con mi hijo durante un año. No se trata de dinero en ese momento", aseguró dejando caer que jugaría por el mínimo. El heredero de LeBron Bronny James, un base que juega baloncesto en la escuela secundaria Sierra Canyon School en Los Ángeles, está clasificado como el prospecto 43 en ESPN 60 para la clase 2023. Sería elegible para ser reclutado en 2024, cuando LeBron James tenga 39 años. Aún queda algún tiempo para eso, de momento seguirá en Los Ángeles intentando revertir la situación de los Lakers, que no marchan nada bien.