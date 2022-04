Este fin de semana se han decidido los premios MVP de la fase regular de la Liga Femenina Endesa, galardones a los que optaban la ala-pívot valenciana Vega Gimeno (Casademont Zaragoza), además de la base del Valencia Basket Cristina Ouviña. Finalmente, ninguna de las dos ha estado entre las más votadas ni para el galardón de mejor jugadora nacional, que ha conquistado Irati Etxarri (Cadí La Seu), ni para el quinteto ideal de la competición.

Etxarri, de 23 años y nacida en Pamplona, tuvo palabras para las otras dos candidatas en las declaraciones realizadas en el sitio web de la Federación Española de Balonecsto (FEB), tras conocerse los resultados de unas votaciones que estaban abiertas a los aficionados.

"Quiero agradecer a todos los que me habéis elegido MVP Nacional en una temporada que ha sido muy especial para mí. Cuando la terminas con este galardón, poco más se puede pedir… Me gustaría poder agradecérselo también y de una manera muy especial a todos aquellos que han dejado alguna huella en mí desde que me dedicó a esto del baloncesto. Es mucha gente y por eso creo que todos forman parte de este camino por lo que quiero compartirlo con ellos. Gracias también a mi familia y amigos por aguantarme y porque, sin vosotros, todo esto no tendría sentido. No quiero terminal sin darle la enhorabuena a Cris y a Vega por haber compartido esta candidatura, por su gran trabajo y por ser referentes para todas nosotras".

Rbekah Gardner fue elegida como la MVP de la Liga. La estadounidense del Spar Girona repite en el mejor cinco como escolta. A su lado, Silvia Domínguez (Perfumerías Avenida de Salamanca) como base, Arica Carter (Movistar Estudiantes) como alero, Irati Etxarri (Cadí La Seu) como ala-pívot, y Emese Hof (Perfumerías Avenida de Salamanca) como pívot.

Por otro lado, la base Laura Peña (Cadí La Seu) se consagra en la elite, a sus 23 años, con el premio a la mejor jugadora revelación. Y, por último, Azu Muguruza (IDK Euskotren) ha reinado en los banquillos como mejor entrenadora de la Liga.