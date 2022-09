El pívot internacional español Marc Gasol fue este jueves en València el invitado estrella del 'Día del Inversor' de Angels, la sociedad de inversión del polo de emprendimiento de La Marina de Empresas de Juan Roig, propietario de Mercadona y también del Valencia Basket. El pequeño de los Gasol abrió las ponencias del encuentro con una intervención en la que valoró el contexto de Angels para impulsar el emprendimiento que repercuta en beneficios para el conjunto de la sociedad.

Marc Gasol contó cómo ha sido el camino desde que en 2014 fundó el Bàsquet Girona hasta ahora que está a punto de debutar en la ACB, un proyecto con el que espera que se transmita su "ADN". "En 2014 empezamos de cero y el senior no era mi intención. Queríamos estar más años en la base", explicó Gasol, que ahora mismo es "fundador, presidente y jugador" del equipo catalán.

"Quiero que mi ADN se transmita y que la gente lo entienda. Mi nombre me importa relativamente, pero la esencia no se debe perder", señaló Gasol, que contó algunos de los valores, hábitos o proyectos de integración que impulsan. Tras la presentación de Gasol, 13 emprendedores presentaron sus proyectos a cerca de 250 inversores.

El catalán explicó que el club ha pasado de diez a cien trabajadores y que hay una comisión, que incluye a su hermano Pau como vicepresidente, que decide las cosas "por consenso", aunque también remarcó que en caso de que no lo haya él es quien tiene la última palabra.

Gasol destacó que el deporte supone el 3,3 % del PIB en España y cómo la profesionalización de las estructuras está facilitando la llegada de fondos de inversión. "Se ha pasado de 'un amigo me ayuda con la economía' a contratar a gente mucho más preparada", analizó.

El empresario, ante un auditorio en el que estaban sus excompañeros en la selección Álex Mumbrú y Fernando San Emeterio (ahora en el cuerpo técnico del Valencia Basket), recordó que cada vez son más los deportistas de élite que inician proyectos empresariales y puso los ejemplos de Gerard Piqué, Lebron James, Fernando Alonso o Stephen Curry, entre otros.

Además, contó el cambio que ha supuesto para él dar el paso. Explicó que cuando en 2007 ganó la Eurocup con el Akasvayu Girona su única preocupación era "el tamaño de la caña" que se iba a beber y que cuando hace unos meses ascendieron en lo que pensaba era en "cuadrar presupuestos" y en la "rua" del día siguiente.

Gasol explicó las reticencias que tuvieron que sortear de los clubes que ya había en Girona cuando impulsaron el suyo y que ahora tienen ya casi cuarenta equipos, incluidos algunos femeninos, de 3x3 y de baloncesto en silla de ruedas.

También avanzó que han llegado al cupo máximo de cuatro mil socios que se habían planteado "para dejar un 15 % para 'ticketing'" y que aspiran a atraer a aficionados más allá de los seguidores acérrimos "con bufanda".

"Los 13 años de la NBA me han servido mucho. Me gusta aprender mucho, soy curioso, y allí se trabaja de manera diferente e intentas aplicar algunos conceptos de allí aquí aunque el contexto sea diferente. Es un tema de prueba-error para la mejora constante", apuntó.

Gasol destacó que esperan culminar este curso la transformación en Sociedad Anónima Deportiva y que el presupuesto para esta campaña es de unos 4,5 millones de euros.

"La presencia de Sergio Scariolo es una garantía"

Marc Gasol dijo que está viviendo la participación de España en el Eurobasket "con la ilusión que transmite el equipo" y dijo que Alemania, el rival en semifinales este viernes, "es un rival muy difícil" que juega "muy buen baloncesto" y dijo que son "valientes" pero remarcó que "España no se queda corta en eso".

Gasol, que se despidió de la Selección tras los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, dijo que en este campeonato el equipo nacional "da la seguridad de que lo van a dejar todo en la pista y que van a afrontar los momentos complicados como grupo" y remarcó que la presencia de Sergio Scariolo en el banquillo "es una garantía".

"Veo a la Selección en el partido que está. Hemos hecho muy bien en este torneo en centrarnos en el reto siguiente, en el actual y no ir más allá", explicó y dijo que espera que a España le salga "un buen partido".

"Que defiendan como lo están haciendo", pidió Gasol, que recordó no obstante que "esto es deporte, se gana o se pierde". "No es sencillo ganar aunque las previsiones sean unas, hay que hacerlo ejecutarlo y te tiene que salir bien en el momento adecuado. Me alegro de ver a la selección tan unida y tan equipo", explicó en declaraciones a los medios.

El jugador y propietario de Girona hizo estas declaraciones antes de ofrecer la conferencia inaugural en la 'Marina de Empresas'. "Al final yo también soy un emprendedor. Empecé un proyecto en Girona hace unos años y tengo las dos vertientes. La de inversor en otras 'startups' y otras empresas y la de emprendedor en una empresa deportiva. Tienes las dos lecturas, entiendes las dos partes y siempre animas a confiar en la gente, en el buen trabajo y la profesionalización de las estructuras", explicó sobre sus facetas fuera del deporte.

Respecto del Valencia Basket apuntó que "tanto el masculino como el femenino son dos proyectos de mucha ambición". "Se nota la apuesta clara y fuerte por este deporte y es de agradecer, como también la apuesta por la cantera", concluyó.