Kyrie Irving, jugador de los Brooklyn Nets en la NBA, aseguró este sábado que "la etiqueta de antisemita" que se le está dando "no refleja la realidad" y que no quería faltar al respeto a ninguna fe religiosa, después de promover el viernes una película con contenido antisemita.

"Soy 'omnista' y no quería faltar al respeto a la fe religiosa de nadie. La etiqueta de 'antisemita' que se me está dando no está justificada y no refleja la realidad en la que vivo a diario. Acepto y quiero aprender de todos los caminos de la vida y de las religiones", escribió Irving en su cuenta de Twitter.

Un día antes, Irving había publicado en su cuenta de Twitter, en la que tiene 4.5 millones de seguidores, un enlace a la película "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America" (2018). Dicha promoción provocó las dura crítica de su equipo, los Brooklyn Nets, y también de la NBA.

"Estoy decepcionado de ver que Kyrie parece apoyar una película basada en un libro lleno de desinformación antisemita", escribió en Twitter Joe Tsai, propietario de los Nets.

"Quiero sentarme con él y asegurarme de que entienda que esto es doloroso para todos nosotros y, como hombre de fe, que está mal promover el odio basado en la raza, la etnia o la religión", añadió.

La NBA condena la difusión del mensaje de odio

Este mismo sábado, la NBA subrayó que "el odio de todo tipo es inaceptable y va en contra de los valores de igualdad, inclusión y respeto" de la liga.

"Creemos que todos tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que algunas palabras o ideas, incluidas las antisemitas, se combatan y se rechacen", agregó.

Irving, un jugador que ya provocó polémicas en el pasado por su negativa a vacunarse contra el coronavirus, publicó el viernes un enlace de Amazon a la película "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America".

Mentiras y libertad de expresión

Esta película está basada en un libro del mismo título publicado en 2015 que, según la revista Rolling Stone, incluye multitud de afirmaciones antisemitas como que "muchos judíos famosos" han "admitido" que rezan a "Satán o Lucifer".

En su descripción de Amazon, la cinta asegura "descubrir la verdadera identidad de los Hijos de Israel".

Esta nueva polémica sobre Irving llega pocos días después de que Kanye West también recibiera duras críticas por afirmaciones antisemitas y provocaciones racistas que llevaron a que marcas como Adidas y Balenciaga rompieran sus contratos con el rapero.