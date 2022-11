El Lenovo Tenerife retoma la Liga Endesa este sábado con la visita del Valencia Basket, un rival de Euroliga que será "un buen test" para el conjunto auriengro, ha dicho este jueves el ala-pívot Aaron Doornekamp.

En rueda de prensa, Aaron Doornekamp ha manifestado que ve este partido como "una oportunidad" de pelear contra los grandes, como sucedió en Barcelona, si bien en aquella ocasión el cuadro canarista terminó cediendo ante el equipo blaugrana.

"El Valencia está jugando muy bien en las últimas semanas en Euroliga, y jugadores como Dubi están a un alto nivel, juegan muy físico", ha dicho Doonekamp, quien ha señalado que espera un buen ambiente en el Santiago Martín, donde las últimas jornadas la afición ha creado "un gran ambiente".

Será un partido "especial" para el canadiense con pasaporte neerlandés porque se reencontrará con su antiguo club y conoce a varios jugadores como Puerto, Dubljevic o al técnico asistente San Emeterio.

Doornekamp ha sido uno de los jugadores que ha pasado en la isla la semana de las ventanas y la ha aprovechado para entrenar otros aspectos que durante la competición cuesta más trabajar.

"Me gusta jugar, me gusta entrenar, no es lo ideal, preferiría que las ventanas fueran después de la temporada, pero todo el mundo lidia con lo mismo, sobre todo es duro para jugadores como Marce y Bruno que han tenido que irse a Estados Unidos y a México para jugar", ha apuntado.

El ala-pívot ha comentado que "si quieres ser positivo eres positivo, si lo quieres convertir las ventanas en algo negativo, también lo son", y ha insistido en que "al Valencia le da igual qué pensamos sobre las ventanas, así que tenemos que estar preparados y concentrados".

Dificultades para el Lenovo Tenerife tras las ventanas FIBA

En los últimos años ha sido habitual que al Lenovo Tenerife, actual líder de la Liga ACB Endesa, le cueste retomar la competición tras las ventanas, y es posible que el trabajo "de ampliar el róster" ayude al equipo a tener un inicio de competición más sólido.

"Los fichajes que se han hecho en verano están jugando a un buen nivel defensivo, eso ayuda mucho al equipo para que sigamos creciendo", ha añadido.