Las competiciones Sénior y Júnior masculinas alcanzaron el pasado fin de semana el ecuador. Termina la primera vuelta y con ella hacemos un repaso de los líderes de grupo en Senior 1ª y 2ª Zonal.Cuatro grupos integran la Sénior Masculino 1ª Zonal y en dos de ellos nos encontramos a líderes invictos. Se trata de Inalco Alcora Caixa Rural en el Grupo A y CD Salesianos Alicante en el Grupo D. NB Torrent C y CB Genovés Gsport Roig encabezan los otros dos aunque CB Algemesí tiene un partido pendiente que podría mover las posiciones de arriba.

La competición Sénior Masculino 2ª Zonal está formada por seis grupos en los que reina la igualdad. No en vano, no hay equipos imbatidos y en algunos de esos grupos nos encontramos con un grupo de cabeza bastante numeroso, como sucede por ejemplo en el Grupo C. Sea como sea, y dando por hecho que queda mucho por decidir en la segunda vuelta, en estos momentos los equipos que la afrontarán como líderes son CB Massamagrell, CB Silla, CB Xirivella C, Club Bàsquet L’Olleria, CB Castalla y CB Beniali Sant Joan.

