A veces Estados Unidos tiene historias increíbles. Algunas con finales trágicos, pero en este caso solo se quedó en un susto para el principal afectado. Es lo que le ha pasado al alemán de Los Angeles Lakers, Dennis Schröder, que fue víctima de una detención errónea.

Según explica el base en su propio canal de YouTube aquello parecía una redadada a cualquier organización criminal: «Había más de 30 policías armados, parecía que era un criminal». Esto le ocurrió después de una victoria frente a San Antonio Spurs en casa de los Lakers. Al salir del pabellón y dirigirse a su casa Schröder explica que la policía se interpuso en su trayectoria y le obligaron a detener el coche: «Vimos luces azules y pensábamos que querían pararnos. Pero luego había una voz que decía: ‘Por favor, tome la siguiente salida y deténgase’».

Alex bajó la ventanilla y me dijo ‘Nos están deteniendo’. Dije de hacer lo que digan y así no habrá problemas. Me quité lentamente mi Normatec para que no vean nada raro y me puse unos pantalones porque hago el tratamiento sin ellos», prosigue el base.

A partir de ahí Schröder cuenta cómo fue la detención: «Caminé lentamente hacia ellos y me pidieron que me pusiera las manos en la cabeza. Hice caso a todo lo que dijeron y seguí sus instrucciones. No sabía que estaba pasando y me dijeron que el coche no era mío y que era robado. Yo les dije, que tenía que haber un error porque ese es mi coche. La matrícula era la de mi Cadillac», añade el alemán, que insiste en la agresividad de los agentes.

«Les dije que tenía dos Cadillac y que uno de ellos lo había vendido, aunque seguía siendo propietario. Al final vinieron como 30 coches de policía. Estaban armados con escopetas, pistolas y con otras armas. Parecía que era un criminal que hizo algo. Fue una locura. Nunca había visto algo así. Le dije a un amigo que grabase por si sucedía algo terrible y que la gente lo pudiese ver. Luego encontraron el error y todo estuvo bien. Por suerte no le pasó nada a nadie y regresamos a casa sanos y salvos».