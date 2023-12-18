La Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) ha publicado la lista con los 12 jugadores y jugadoras que representarán a la Comunitat Valenciana en el próximo Campeonato de España Infantil y Cadete de Selecciones Autonómicas, que tendrá lugar en Huelva del 3 al 7 de enero de 2024.
Las cuatro selecciones intensificarán la preparación del Campeonato de España con nuevas concentraciones de trabajo y Torneos de preparación hasta la llegada de la cita nacional.
Cadete Masculino
STEFAN TOADER BANICA BANICA
FUNDACIÓ VALENCIA BASQUET 2000
SAMUEL BERGEMAN
VALENCIA B.C.
MASSIMO CIPITELLI MONJES
BASQUET L`HORTA GODELLA
RAFAEL COHEN RAMÍREZ
BASQUET L`HORTA GODELLA
PABLO FERRI BÁRCENAS
VALENCIA B.C.
RODRIGO GARCÍA SERRANO
VALENCIA B.C.
MARC GRAU MAESO
VALENCIA B.C.
VÍCTOR IGLESIAS MARTÍNEZ
VALENCIA B.C.
DARIO LOZANO GIMÉNEZ
VALENCIA B.C.
HÉCTOR SANZ GÓMEZ
CLUB BASQUET VINAROS SERVOL
PEDRO LUCAS SOUZA FIGUEIREDO
VALENCIA B.C.
JAVIER VIGUER GARCÍA DE LA VEGA
VALENCIA B.C.
Entrenador: IVÁN ÍÑIGUEZ
Entrenador Ayudante: JORGE RUIZ
Delegado: RAÚL MARÍN
Cadete Femenino
ALICIA BELLO SCHLEISSNER
CLUB NOU BASQUET PATERNA
BERTA GALINDO QUESADA
C.D. SAN BLAS
ANA GARCÍA CHINILLACH
VALENCIA B.C.
LAURA GIL GONZÁLEZ
C.D. SAN BLAS
VICTORIA GÓMEZ RODRÍGUEZ
CLUB DE BASQUET TERRA L´ALFAS DEL PI
CARMEN HERNÁNDEZ LLIBEROS
NOU BASQUET FEMENI CASTELLO
ISABEL HERNÁNDEZ LÓPEZ
C.D. SAN BLAS
GABRIELA LERMA MONCHO
VALENCIA B.C.
PAULA MOLLA MICO
VALENCIA B.C.
CARMEN MOYA GUTIÉRREZ
VALENCIA B.C.
MARÍA DEL MAR ORDINAS GOMILA
VALENCIA B.C.
SANDRA SÁNCHEZ CRUZ
C.D. SAN BLAS
Entrenador: MARCEL VILLALBA
Entrenadora Ayudante: ANDREA CATALÁ
Delegada: MARÍA HERVÁS
Infantil Masculino
PAU CERDÀ BEZERRA
ONTINYENT CLUB DE BASQUET
ANDRES CRESPO PÉREZ
VALENCIA B.C.
MATÍAS DELPRATO MAÑEZ
BASQUET L`HORTA GODELLA
CARLOS ELORDI ESPÍ
CLUB ATLETICO MONTEMAR
LUIS GIL VILLARROEL
VALENCIA B.C.
PABLO GONZÁLEZ BENAVENT
VALENCIA B.C.
ALEJANDRO MARTÍNEZ INDA
BASQUET L`HORTA GODELLA
SERGIO PALAU LARA
VALENCIA B.C.
DMITRII POLTORATSKYI
CLUB ATLETICO MONTEMAR
ARNAU RIPOLL PEDRALVA
BASQUET L`HORTA GODELLA
PABLO RODRÍGUEZ GARCÍA
CLUB ATLETICO MONTEMAR
TYMOFII TRUSH
VALENCIA B.C.
Entrenador: ÓSCAR MARTÍNEZ
Entrenador Ayudante: ADRIÁ GASPAR
Delegado: SERGIO MORALES
Infantil Femenino
NENE SALAM AIDARA NDIAYE
VALENCIA B.C.
CAROLINA BONO NUÑEZ
S.D.C. EL PILAR - VALENCIA
ALEJANDRA CABALLERO GARCÍA
VALENCIA B.C.
SOFÍA DOMÍNGUEZ MONTERDE
NOU BASQUET FEMENI CASTELLO
CLAUDIA ESTEBAN FERNÁNDEZ
NOU BASQUET FEMENI CASTELLO
SARA MERINO BERBEGAL
C.D. SAN BLAS
SELENA LIZBETH PALOP ANCHAPAXI
S.D.C. EL PILAR - VALENCIA
DANIELA PÉREZ TERRÓN
S.D.C. EL PILAR - VALENCIA
PAULA REYNAL PONS
VALENCIA B.C.
PAZ TOMÁS RUÍZ
CLARET-BENIMACLET
BLANCA TRENOR TALAVERA
VALENCIA B.C.
NEREA VALLE ALCOY
SAN ANTONIO
Entrenador: CARLES YUSTE
Entrenador Ay.: LUCÍA GARCÍA
Delegado: PAULA DE LUCAS