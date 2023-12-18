La Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) ha publicado la lista con los 12 jugadores y jugadoras que representarán a la Comunitat Valenciana en el próximo Campeonato de España Infantil y Cadete de Selecciones Autonómicas, que tendrá lugar en Huelva del 3 al 7 de enero de 2024.

Las cuatro selecciones intensificarán la preparación del Campeonato de España con nuevas concentraciones de trabajo y Torneos de preparación hasta la llegada de la cita nacional.

Cadete Masculino

STEFAN TOADER BANICA BANICA

FUNDACIÓ VALENCIA BASQUET 2000

SAMUEL BERGEMAN

VALENCIA B.C.

MASSIMO CIPITELLI MONJES

BASQUET L`HORTA GODELLA

RAFAEL COHEN RAMÍREZ

BASQUET L`HORTA GODELLA

PABLO FERRI BÁRCENAS

VALENCIA B.C.

RODRIGO GARCÍA SERRANO

VALENCIA B.C.

MARC GRAU MAESO

VALENCIA B.C.

VÍCTOR IGLESIAS MARTÍNEZ

VALENCIA B.C.

DARIO LOZANO GIMÉNEZ

VALENCIA B.C.

HÉCTOR SANZ GÓMEZ

CLUB BASQUET VINAROS SERVOL

PEDRO LUCAS SOUZA FIGUEIREDO

VALENCIA B.C.

JAVIER VIGUER GARCÍA DE LA VEGA

VALENCIA B.C.

Entrenador: IVÁN ÍÑIGUEZ

Entrenador Ayudante: JORGE RUIZ

Delegado: RAÚL MARÍN

Lista de 12 Cadete Masculino. FBCV

Cadete Femenino

ALICIA BELLO SCHLEISSNER

CLUB NOU BASQUET PATERNA

BERTA GALINDO QUESADA

C.D. SAN BLAS

ANA GARCÍA CHINILLACH

VALENCIA B.C.

LAURA GIL GONZÁLEZ

C.D. SAN BLAS

VICTORIA GÓMEZ RODRÍGUEZ

CLUB DE BASQUET TERRA L´ALFAS DEL PI

CARMEN HERNÁNDEZ LLIBEROS

NOU BASQUET FEMENI CASTELLO

ISABEL HERNÁNDEZ LÓPEZ

C.D. SAN BLAS

GABRIELA LERMA MONCHO

VALENCIA B.C.

PAULA MOLLA MICO

VALENCIA B.C.

CARMEN MOYA GUTIÉRREZ

VALENCIA B.C.

MARÍA DEL MAR ORDINAS GOMILA

VALENCIA B.C.

SANDRA SÁNCHEZ CRUZ

C.D. SAN BLAS

Entrenador: MARCEL VILLALBA

Entrenadora Ayudante: ANDREA CATALÁ

Delegada: MARÍA HERVÁS

Lista de 12 Cadete Femenino. FBCV

Infantil Masculino

PAU CERDÀ BEZERRA

ONTINYENT CLUB DE BASQUET

ANDRES CRESPO PÉREZ

VALENCIA B.C.

MATÍAS DELPRATO MAÑEZ

BASQUET L`HORTA GODELLA

CARLOS ELORDI ESPÍ

CLUB ATLETICO MONTEMAR

LUIS GIL VILLARROEL

VALENCIA B.C.

PABLO GONZÁLEZ BENAVENT

VALENCIA B.C.

ALEJANDRO MARTÍNEZ INDA

BASQUET L`HORTA GODELLA

SERGIO PALAU LARA

VALENCIA B.C.

DMITRII POLTORATSKYI

CLUB ATLETICO MONTEMAR

ARNAU RIPOLL PEDRALVA

BASQUET L`HORTA GODELLA

PABLO RODRÍGUEZ GARCÍA

CLUB ATLETICO MONTEMAR

TYMOFII TRUSH

VALENCIA B.C.

Entrenador: ÓSCAR MARTÍNEZ

Entrenador Ayudante: ADRIÁ GASPAR

Delegado: SERGIO MORALES

Lista de 12 Infantil Masculino. FBCV

Infantil Femenino

NENE SALAM AIDARA NDIAYE

VALENCIA B.C.

CAROLINA BONO NUÑEZ

S.D.C. EL PILAR - VALENCIA

ALEJANDRA CABALLERO GARCÍA

VALENCIA B.C.

SOFÍA DOMÍNGUEZ MONTERDE

NOU BASQUET FEMENI CASTELLO

CLAUDIA ESTEBAN FERNÁNDEZ

NOU BASQUET FEMENI CASTELLO

SARA MERINO BERBEGAL

C.D. SAN BLAS

SELENA LIZBETH PALOP ANCHAPAXI

S.D.C. EL PILAR - VALENCIA

DANIELA PÉREZ TERRÓN

S.D.C. EL PILAR - VALENCIA

PAULA REYNAL PONS

VALENCIA B.C.

PAZ TOMÁS RUÍZ

CLARET-BENIMACLET

BLANCA TRENOR TALAVERA

VALENCIA B.C.

NEREA VALLE ALCOY

SAN ANTONIO

Entrenador: CARLES YUSTE

Entrenador Ay.: LUCÍA GARCÍA

Delegado: PAULA DE LUCAS

Lista de 12 Infantil Femenino. FBCV