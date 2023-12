El Real Madrid volvió a demostrar anoche en Badalona que prácticamente nadie les puede toser. De poco sirvieron las siete victorias consecutivas con las que llegó la Penya a la cita, las bajas de Sergio Rodríguez, Gabriel Deck y Guerschon Yabusele, o la expulsión de Mario Hezonja.

73-101 en el 14º triunfo en 15 partidos de los blancos en ACB. "Nos ha pasado un Fórmula 1 por encima, pero no nos tenemos que desviar del camino", explicó Carles Durán tras el partido. La clasificación para la Copa se complica, pero no es todavía imposible. Manresa y Tenerife a domicilio serán los dos últimos desafíos para tratar de conseguir el billete para Málaga.

Un Penya - Real Madrid siempre es un partido especial para Rudy Fernández. El alero balear regresa a sus orígenes, aquellos en los que maravilló y deslumbró a todo el mundo del baloncesto y que le abrieron las puertas de la NBA, una etapa que se alargó hasta 2011, cuando fichó por el conjunto blanco durante el 'lockout' de la NBA, y ya definitivamente hasta 2012, cuando firmó definitivamente por el club madridista.

Una celebración de las canastas polémica

Pero lo cierto es que la comunión con su antigua afición no salió como se esperaba. Tras ser increpado por algún sector de un Olímpic que aglutinó a 11.104 espectadores, Rudy no encajó bien esos abucheos, y tras convertir dos triples prácticamente consecutivos antes del descanso, no dudó en 'celebrarlos' mirando hacia una de las gradas del pabellón. Una acción recriminada por uno de los miembros del banquillo del Joventut, tal y como se pudo apreciar en la señal televisiva.

@rudy5fernandez eres realmente deplorable.

Meter dos triples con 15 arriba y dedicárselo a la Grada de Animación del club que te ha dado todo lo que tienes.

Tela. — Biblia Verdinegra (@labibliapenyera) 23 de diciembre de 2023

Al acabar el partido, Rudy compartió una historia en su cuenta de Instagram apenado por lo sucedido, y dejando entrever que la visita al Olímpic podía haber sido la última de su carrera antes de retirarse como jugador. No hay que olvidar que, a sus 38 años, el jugador anunció que dejaría la selección este próximo verano, en el que 'La Familia' tratará de ser olímpica y estar en los Juegos de París.

El mensaje de Rudy tras el partido

"Una pena pero... Solo me queda decir adiós para siempre aunque siempre seguiré pensando en tí", compartió en una foto del partido. Un 'story' que posteriormente borró para recuperar otro en el que recibía el cariño de la gente una vez finalizado el partido. "Me quedo con esto", escribió.

🧐 ¿Cómo interpretáis vosotros esta publicación de Rudy en Instagram? Suena un poco a despedida de su antigua afición porque se retira y ya no volverá por el Olimpic, ¿no? pic.twitter.com/3tkqANIuwX — Víctor Colmenarejo (@karusito83) 23 de diciembre de 2023

Su hermana también se 'mojó'

Su hermana Marta tampoco dudó en pronunciarse sobre lo que le había tocado vivir a su hermano durante el partido, y en sus redes sociales fue muy clara: "Rudy, yo hoy no he podido ir a verte a Badalona. Pero te aplaudo y te aplaudiré siempre por todo lo que nos has hecho disfrutar en el Olímpic con la camiseta de la Penya". "Gracias sister", contestó el jugador.

El futuro más allá de la próxima temporada

Lo cierto es que, tras haber anunciado sus planes de futuro con la Selección, esta es una de las primeras veces en las que Rudy se pronuncia de manera pública sobre su futuro. Su contrato con el Real Madrid expira el próximo verano, y ya con 39 años, deberá decidir si estira una carrera marcada por los éxitos en el terreno deportivo, o si pone punto final a una trayectoria en la élite superior a los 20 años.