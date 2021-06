El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto anuncia el fichaje del lateral derecho, Álvaro del Valle (1.92m y 89 kg). El jugador de 26 años procedente del Bada Huesca llega con ‘ambición y ganas’ tras pasar la última temporada sin poder jugar por una lesión en la espalda. Se formó en la cantera de Corazonistas y con tan solo 17 años debutó en la Liga ASOBAL con la camiseta del Balonmano Aragón. Álvaro del Valle fue jugador internacional en el combinado español Hispano Junior, además ha jugado competición Europea con BM. Aragón y Helvetia Anaitasuna antes de fichar por el Cavigal Nice Sports Handball en el 2016, en el que estuvo jugando 2 años. Después fichó por dos temporadas por el Bada Huesca, equipo del que procede.

El lateral zurdo explica que los motivos que le han traido al Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto: ‘Siempre me han hablado muy bien del club, de las ofertas que tuve es la que más me atraía por la trayectoria que tiene su primer equipo en ASOBAL y estoy muy contento por el fichaje’

Del Valle se define como ‘Un jugador más ofensivo que defensivo, aunque si estoy enchufado puedo rendir a un nivel cumplidor, por decirlo de alguna manera. En ataque tengo un buen lanzamiento exterior y buen juego con pivote’

En cuanto a las metas de la nueva temporada y el equipo que se está formando, el lateral aragonés opina que ‘el objetivo de la temporada tanto para los nuevos que llegamos como para los de la casa es subir de nuevo a la máxima categoría del balonmano español, la Liga Sacyr ASOBAL. Somos una plantilla muy joven, pero cuanto más jóvenes más ambición y ganas. Con los fichajes que se han hecho creo que haremos un buena campaña y cumpliremos los objetivos que nos ponga el entrenador y lo que nos pongamos cada uno’.

‘Tengo muchas ganas de empezar la pretemporada sobre todo porque la pasada campaña no pude jugar ningún partido por la hernia discal que me diagnosticaron. Estoy esperando el arranque de la preparación con muchas ganas trabajar y de empezar. Quiero demostrar que soy un buen jugador que puede aportar mucho a este equipo y cumplir todos los objetivos que me marque tanto individualmente como colectivamente con todo el equipo’, concluye Del Valle.