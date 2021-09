Joaquín Rocamora no es un míster cualquiera. Capaz de adaptar conceptos táctico-estratégicos de otros deportes, este exjugador y profesor de Primaria se define así mismo como un «friki del deporte». Hace diez años dejó la escuela en Orihuela para cumplir su sueño de ser entrenador. Hoy, tras encadenar seis títulos, contando los ganados con la base del Elche y la selección valenciana, es el principal responsable de que el BM Elche haya encadenado la conquista de sus dos primeros títulos. A los 35 años, ha hecho de sus 'guerreras franjiverdes' un bloque sólido, "el que mejor repliega de la liga, luchador y adaptable" a todos los rivales y partidos. Una especie de Atlético del ‘Cholo’, pero en versión balonmano.

¿Entraba en la cabeza de alguien ganar Copa y Supercopa en apenas cuatro meses?

Ni siquiera nos atrevimos a soñarlo. Hace 12 meses jugamos la primera final en 63 años de historia, hace cuatro meses logramos el primer título y ahora, el segundo. Más allá de los títulos, se ha demostrado contra Bera Bera que el equipo está preparado para luchar contra todo y por todo.

De Joaquín Rocamora se dice que es un técnico transversal.

Soy, lo que se llama coloquialmente, un ‘friki’ del deporte. Tengo relación con entrenadores de otras disciplinas, soy íntimo amigo de Tino Pérez, del Movistar de fútbol sala. Intento coger conceptos de otros deportes, cuestiones sobre situaciones en defensa o espaciales que cogí del baloncesto, incluso, del fútbol. Por ejemplo, de una entrevista de Henry sobre Guardiola extrapolé cómo ocupando los extremos liberas los carriles centrales. Él quería jugar libremente, pero Pep no le dejaba moverse de la línea porque, ahí fijo, generaba un carril central para Xavi e Iniesta separando al central y el lateral rival. Nuestro ataque es así, las jugadoras tienen establecidos sitios a ocupar, hemos generado una red de comunicación que haga estables los apoyos. Y, en situaciones defensivas de pasar al pivote, utilizo mucho cómo se salta en baloncesto el ‘pick and pop’ o ‘pick and roll’. Soy poco tradicional.

Utilizando esa transversalidad, ¿la gesta del Elche a la de quién puede equipararse?

Nos hemos convertido en el Atlético de Madrid, porque nos hemos construido a nosotras mismas creciendo año a año. Incluso, con más mérito porque nuestro presupuesto es solo una tercera parte en comparación con Bera Bera. La gente está aquí porque se identifica con el club.

Copa, Supercopa... ¿Ahora a ganar la Liga Guerreras?

Eso es harto complicado, son 26 jornadas. Quizá nuestro mayor foco sea la competición europea. El año pasado nos tuvimos que salir por positivos Covid-19 tras pasar la primera ronda. Ojalá ahora sigamos haciendo historia estando, allá por abril o mayo, en unos cuartos de final.

Renovó su contrato en febrero, ¿Qué planes futuros tiene en mente?

Fue por una temporada, vamos año a año. Esta es mi séptima temporada, he crecido de la mano del proyecto. Estamos más cerca del final que del principio de ese proyecto. Mejoramos mucho económicamente, pero es inviable dar pasos mucho más grandes en lo deportivo. En lo personal, creo en que los proyectos tienen un tiempo, no me gusta aferrarme a los puestos.

¿Cómo afrontan el debut de esta tarde contra Granollers?

Hemos hecho tres entrenos por los actos, era lo que tocaba, compartir el título ganado a Bera Bera en la Supercopa con patrocinadores y la gente que nos ha ayudado. Ahora vamos a intentar hacer un buen inicio de Liga, sumar 6 de 8 puntos empezando con estos dos delante de nuestra afición.

Si fuese el entrenador rival, ¿Cuál sería el análisis que haría del Elche para poder ganarle?

Una de nuestras virtudes es que somos difíciles de radiografiar, ya que nos sabemos adaptar a los rivales y a los escenarios, lo demostramos en la final de la Supercopa. En las cuatro fases del juego somos un equipo comprometido, yo les digo a las chicas que no se trata de ser las mejores o las más listas, sino en saber adaptarse, poner corazón, sacrificio, solidaridad, ser un equipo. Creo que en el repliegue defensivo somos el mejor equipo de la liga.