España acogerá el Campeonato de Europa de Balonmano Masculino 2028 junto con Portugal y Suiza, una cita que tendrá lugar del 13 al 30 de enero, cumpliéndose 32 años después de aquel histórico Europeo de 1996, en el que se logró una plata de ley. Las sedes españolas serán Madrid y València, que albergará partidos en el Casal España Arena, cuya construcción se prevé que esté finalizada a lo largo del año 2023.

Durante la sesión vespertina del Congreso de la Federación Europea de Balonmano (EHF), que se está celebrando en Viena, se ha otorgado la organización del torneo a la Real Federación Española de Balonmano, junto a la Federación Portuguesa de Balonmano (FPA) y a la Federación Suiza de Balonmano (SHV), que se presentaban como candidatura única para este Campeonato de Europa 2028. Los tres países acogerán esta cita tras unir fuerzas y fortalecer el proyecto el pasado mes de octubre.

El presidente de la Real Federación Española de Balonmano, el valenciano Francisco Blázquez, ha celebrado un "momento histórico en este congreso del 30 aniversario de la EHF". "Es un orgullo poder organizar un gran evento 32 años después del último que se celebró en España. Es un motivo de alegría, más aún ahora que nos encontramos en la antesala de otro gran evento como es el Campeonato del Mundo femenino. Es un proyecto ilusionante en el que la Real Federación Española de Balonmano trabajará para continuar esta línea de crecimiento", argumentó.

Michael Wiederer, presidente de la EHF, ha felicitado a los tres países por su éxito en esta candidatura: "Con España, Portugal y Suiza hemos encontrado tres socios fuertes para este Campeonato de Europa 2028".

Por su parte, el presidente de la Federación Portuguesa de Balonmano, Miguel Laranjeiro, ha señalado que «me he sentido orgulloso de ver cómo han confiado en nosotros, en España, Portugal y Suiza, para organizar este Campeonato de Europa 2028. El entusiasmo por esta candidatura es palpable y demuestra que sabemos acoger y organizar este gran evento. Queremos hacer historia en 2028».

Por último, el presidente de la Federación Suiza de Balonmano, Ulrich Rubeli, ha destacado su optimismo hacia el futuro: "Con el compromiso de celebrar el Campeonato de Europa Femenino 2024 y el Campeonato de Europa Masculino 2028, se abren nuevas oportunidades para nosotros. El balonmano suizo cobrará una importancia aún mayor en la agenda deportiva, ofreciendo a jugadores, aficionados y patrocinadores perspectivas atractivas a largo plazo".

El Campeonato de Europa 2028 tendrá como lema 'Nuevas alturas para el balonmano bajo el mismo himno' ('New heights for handball under one anthem’). En cada uno de los tres países anfitriones se jugarán dos grupos de la Preliminary Round: en España, las sedes serán Madrid -WiZink Center- y Valencia -Casal España-.

Posteriormente, la Main Round se disputará en Madrid -WiZink Center- y Lisboa -Altice Arena-. Por último, el Final Weekend será nuevamente en España, con varias opciones disponibles entrando en juego la ciudad de Barcelona. Según la Federación Española, el nuevo Santiago Bernabéu, el Wanda Metropolitano o el Palau Sant Jordi son escenarios posibles.

La elección de València entre las sedes del Europeo 2028 confirma también la posición de importancia de la Comunitat Valenciana en el panorama del balonmano internacional. Cabe recordar que entre el 1 y el 19 de diciembre se celebra en España el Mundial de Balonmano femenino, una cita en la que Líria, Castelló y Torrevieja son tres de las cuatro sedes junto a Granollers.