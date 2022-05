Los jugadores y técnicos del Balonmano Benidorm han celebrado este sábado con los aficionados sobre la misma pista del Palau d'Esports L'Illa de Benidorm la histórica clasificación del equipo para disputar competición europea la próxima temporada tras la victoria ante el Nava (31-26).

El conjunto de Fernando Latorre necesitaba ganar al Viveros Herol Nava para defender la cuarta plaza y asegurar como mal menor la quinta, lo que le garantizaba su presencia en la próxima edición de la EHF European League con independencia de qué equipo gane la Copa Asobal.

Tras el final del partido y saludar deportivamente al rival, los jugadores del Balonmano Benidorm han formado una enorme corro sobre la pista y posteriormente han ido estrechando la mano de todos los aficionados mientras por la megafonía del pabellón sonaban temas como "We are the champions" o el popular "Sweet Caroline", todo un himno en la pista del equipo alicantino.

Posteriormente, los aficionados han saltado a la pista para felicitar a los jugadores y técnicos e inmortalizar el momento con una enorme foto de familia en uno de los fondos del pabellón.

La mejor clasificación histórica en ASOBAL

Una nueva explosión de júbilo se ha producido cuando desde la megafonía se ha anunciado la derrota del Logroño en Pamplona, lo que aseguraba al Benidorm, además, la quinta plaza, su mejor posición de siempre.

La celebración en la pista se ha prolongado durante más de 20 minutos y ha tenido momentos emotivos, como la despedida del central Nacho Valles, uno de los grandes artífices del éxito de esta temporada, que jugará en la liga polaca.

Esta es la segunda ocasión en la historia de la entidad, que suma solo con ocho temporadas en la élite, que el equipo se clasifica para una competición europea y la primera que llega a través de la Liga.

La anterior ocasión fue tras alcanzar el subcampeonato de la Copa del Rey ante el Barcelona en marzo de 2019, si bien en aquella ocasión el Benidorm no pudo celebrar con su afición el éxito al estallar la pandemia de coronavirus apenas cinco días después.

A quitarse la espina de la eliminación en pandemia

El Benidorm, según su presidente, Javier Abinzano, podrá quitarse por fin la espina de su anterior experiencia europea, ya que fue eliminado en los despachos por un falso brote positivo en su plantilla que le impidió disputar la vuelta de su eliminatoria ante el Fivers de Viena.

"Será nuestra revancha", afirmó el presidente, quien bromeó al señalar que su equipo es uno de los pocos que puede presumir de estar "invicto en Europa", en alusión a que ganó en la ida y no pudo disputar la vuelta.

El Viveros Nava Herol deberá seguir sufriendo para asegurar la categoría. El conjunto de Fernando Latorre fue siempre dominador del partido, pero especialmente en la segunda parte, en la que firmó 20 minutos pletóricos que le permitieron destrozar a su rival, al que llegó a dominar por 11 goles, y llevar la fiesta a las gradas.

La importancia de los puntos en juego condicionó los primeros minutos del partido, en el que ambos equipos estuvieron tensos y con miedo a cometer errores. Nacho Valles, en su último partido en Benidorm, monopolizó las acciones ofensivas de su equipo, mientras Horiha le daba la réplica en el área local.

Poco a poco se fue imponiendo la defensa del Benidorm, que logró dar el primer tirón en el marcador gracias a las paradas de Roberto. El Benidorm, cada vez más desatado, llegó a doblar a su rival (10-5) en el minuto 18, lo que provocó que Equisoain parara el partido con un tiempo muerto.

De poco le sirvió a Nava, al que se le atragantó un cambio de defensa del Benidorm, que aprovechó varios errores en la circulación del equipo segoviano para marcar a puerta vacía y disparar la ventaja a los siete tantos (12-5, minuto 20).

Nava estaba contra las cuerdas, pero se agarró al partido con los goles de Prokop y d'Antino, letal desde el extremo, para reducir la diferencia al 15-12 con el que se llegó al descanso.

Un parcial favorable de 4-1 tras el descanso desató al Benidorm, pletórico en defensa con Grau y Oliver y letal el ataque. Equisoain volvió a parar el partido con 20-13 (minuto 9), pero ya fue imposible detener la avalancha local.

El Benidorm comenzó a alternar sus defensas y, además, a vaciar su portería en ataque. El festival local provocó que el técnico del Nava volviera a parar el partido, ahora con 27-16 en el marcador.

Los aficionados ya no aguantaron más y comenzaron, a falta de diez minutos, a celebrar la clasificación europea. Latorre dio minutos a los menos habituales y Nava aprovechó para maquillar el resultado por medio de Darío Ajo y Bernabéu.

El conjunto visitante logró reducir la diferencia solo cinco goles ante un rival repleto de suplentes que estalló de júbilo tras la última posesión para celebrar con su afición la mejor temporada de su historia.

Ficha técnica:

31. Balonmano Benidorm (15+16): Roberto Rodríguez; Vainstein (3), Oliver, Parker (6), Grau, Nikcevic (3) e Iván Rodríguez (5) -siete inicial- Valles (8, 4p), Santi Barceló (1), Serrano, Lignieres (2), Calle (1), Benito (2), Sempere y Martín (ps).

26. Viveros Herol Nava (12+14): Patosky; Vujovic, Moyano (2), D'Antino (4, 1p), Carlos Villagrán (1), Gonzalo Carro y Horiha (3) -siete inicial- Darío Ajo (5), Rodrigo, Prokop (5), Tsanaxidis, Rosales, Pleh (ps), Smetanka (1), Óscar Marugán (1) y Bernabé (4).

Árbitros: Fernández Molina y Murillo Castro (Colegio andaluz). Excluyeron a Moyano, Tsanaxidis y Villagrám por el Viveros Herol Nava, y Nacho Valles, Santi Barceló y Parker por el Benidorm. Expulsaron con roja a Prokop a los 4 minutos de la segunda parte.

Marcador cada cinco minutos: 1-1, 5-3, 7-5, 11-6, 13-8, 15-12 –descanso- 18-13, 20-13, 23-15, 26-16, 28-19 y 31-26.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésima novena jornada de la Liga Sacyr Asobal disputado en el Palau d'Esports L'Illa de Benidorm ante unos 800 espectadores.