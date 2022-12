Gedeón Guardiola (Petrel, Alicante, 1 de octubre de 1984) lleva más de una década en la selección absoluta de balonmano con la que ha ganado un oro y un bronce en los Campeonatos del Mundo de 2013 y 2021; ha sido tres veces campeón de Europa (2016, 2018 y 2020), subcampeón continental en 2016 y 2022 y bronce en 2014. En los Juegos de Tokio 2020 conquistaba la medalla de bronce. Ahora, como capitán de Los Hispanos, aspira a agrandar ese palmarés en el inminente Mundial que se celebrará en Polonia y Suecia del 11 al 29 de enero y que la selección prepara estos días en su concentración en València.

¿Cómo lleva otras Navidades con la selección?

Bien, la verdad es que estoy acostumbrado a tener las Navidades ocupadas, siempre es una señal buena, significa que cuentan contigo. Estar en la selección y representar a España siempre es un orgullo. Es cierto que son fechas señaladas y que podría estar con la familia pero ellos me animan y me apoyan. Saben que la selección es algo importante para mí.

Caer en semifinales en Tokio fue un palo muy duro pero eso me motiva ahora para volver a intentarlo en París 2024 Gedeón Guardiola - Capitán de los Hispanos

¿Qué tal estos primeros días de trabajo en València?

Es el momento donde más duro entrenamos, con más intensidad. Los entrenamientos son largos para que los jugadores nos acoplemos, son jornadas exigentes.

Como capitán del equipo ¿siente mayor responsabilidad?

Es un rol diferente, el año pasado ya fui capitán y fue una experiencia muy buena. Mi función es que el equipo esté lo mejor posible, que aprovechemos el tiempo, motivar a los chicos cuando estamos cansados.

Toma el relevo de capitanes ilustres como Hombrados o los hermanos Entrerríos

Sí, fue algo inesperado, aunque es cierto que llevaba mucho tiempo en la selección. Jordi Ribera decidió que fuese yo y es un honor. He aprendido de estos capitanes tan magníficos que ha tenido la selección durante estos años.

Su imagen llorando tras caer ante Dinamarca en las semifinales de los Juegos de Tokio nos conmovió a todos. En ese momento pensó en abandonar la selección. ¿Qué le llevó a seguir?

Fue un palo duro, en ese momento se juntaron muchos sentimientos. Pensaba que podíamos conseguir la final olímpica, hubiera sido un hito para el balonmano español, algo que merecía esta generación. Reconozco que me dio el bajón per luego he comprobado que puedo seguir jugando en la Bundesliga a un alto nivel y que por tanto, todavía puedo aportar cosas a la selección. Jordi sigue confiando en mí. Eso no significa que venga relajado, para mí venir a la selección es una exigencia máxima.

"Mientras pueda seguir jugando en la Bundesliga a buen nivel, no me planteo dejar la selección, para mí es una prioridad" Gedeón Guardiola - Capitán de los Hispanos

El seleccionador, Jordi Ribera está llevando de manera modélica la transición generacional ¿cómo se vive desde dentro?

Jordi apuesta mucho con la combinación de veteranos y jóvenes. Es una fórmula que funciona dentro y fuera de la pista. El cambio generacional es inevitable. Los veteranos tratamos de aportar experiencia.

Vienen de ganar el bronce en Tokio y la plata en el Europeo este año. ¿Se sienten favoritos en el Mundial?

Hicimos un gran Europeo y ahora en el Mundial veremos si no fue casualidad. Vamos con toda la humildad, vamos con los objetivos de ir paso a paso, tenemos un grupo accesible pero los cruces son más exigentes, ahí veremos nuestro nivel de verdad. El Mundial tiene el aliciente de el campeón logra la clasificación directa para los Juegos de París 2024. Eso nos daría año y medio de tranquilidad. Además, un título de campeón del mundo tiene un gran valor.

Supongo que no se quiere retirar sin vivir antes una final olímpica...y ganarla a ser posible.

¡Ojalá!. Mi intención es trabajar para llegar a los Juegos de París o por lo menos clasificar a España, es un proceso largo y difícil. Primero tenemos el Mundial, luego partidos internacionales, los partidos con mi club y luego el Europeo, hay que ir paso a paso.

El balonmano es un no parar. Cada año hay un gran campeonato ¿cómo llevan la presión?

Es bueno porque tenemos más oportunidades de vivir esos torneos. Es bonito que todos los años tengamos una gran cita y focalizarnos en ganar títulos.

¿Lleva dese 2012 en la Bundesliga alemana y desde 2020 en el Lemgo. ¿Seguirá la temporada que viene?

Quiero seguir en Alemania. Creo que es la Liga más fuerte dle mundo, llevo ya diez años y creo que es bueno para la selección mantenerme a un alto nivel.

De los 21 jugadores concentrados en València sólo 2 juegan en España ¿Qué está pasando?

El balonmano es un reflejo de otros ámbitos de la sociedad, al igual que hay una ‘ fuga de cerebros’ de médicos científicos... a nosotros nos pasa lo mismo, las condiciones de clubes internacionales son mejores tanto a nivel económico como a nivel de retos deportivos. En España los clubes no están tan profesionalizados como en Europa, es algo complejo y difícil de cambiar.

Del 5 al 7 juegan en Benidorm el Torneo Internacional de España, última prueba antes del Mundial. ¿Espera la visita de muchos familiares y amigos de su localidad, Petrel?

Si, me hace mucha ilusión. Al estar en Alemania nos vemos pocos así que tato famliares como gente de Petrel y Elda vendrán a verme. Para la afición también es una oportunidad única de ver a la selección, en Alicante hay gran tradición de balonmano.

Hace poco le dieron el premio a mejor deportista del año de la provincia de Alicante. ¿Orgulloso?

Desde luego, me enorgullece representar a Petrel y a toda la provincia de Alicante allá donde voy, estoy muy agradecido por el apoyo que me dan.

¿Qué opina del otro valenciano de la selección, Josep Folqués?

Estoy muy contento porque hacía muchos años que no había otro valenciano en la selección. Creo que es un jugador con un gran futuro, Jordi le está siguiendo de cerca y es bueno que vaya entrando ya en la dinámica de la selección y cogiendo experiencia.