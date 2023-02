El Grupo USA Handbol Mislata sumó una nueva victoria en su desplazamiento a Lleida y se consolida en la primera posición del grupo C de la DH Plata. Fue un partido que dominó y controló ante un voluntarioso equipo catalán.

Desde el principio del choque las valencianas se dispusieron a marcar territorio. No querían sorpresas ante un rival necesitado de puntos. En el primer parcial ya sacaban tres goles de ventaja y con esa diferencia fueron jugando en los primeros 30 minutos. Buena defensa y movilidad en ataque evitaban que los intentos de Lleida por recortar las distancias en el marcador fueran efectivas. Con todo no acababa Mislata de despegarse en el marcador y al descanso se llegó con un 9-13 que no parecía definitivo pero si dejaba entrever la fortaleza del equipo de Mislata.

Y es que el Grupo USA se ha convertido en un líder sólido que no quiere sorpresas. Cocina los partidos con calma para llegar conseguir las victorias. Pasó la semana pasada en Alicante y se repitió el guión en Lleida. Trabajando con intensidad fue incrementando la distancia desde el inicio de la segunda parte para acabar el partido de manera cómoda. Las catalanas intentaban poner en aprietos a su rival pero no eran capaces de desarticular el buen juego de las valencianas. Crecieron las diferencias hasta el 22-31 final que sirve para mantener el liderato pero sobre todo para dar la sensación que cada jornada que pasa el equipo crece y se consolida.