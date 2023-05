Edu Calle no seguirá la temporada que viene en el TM Benidorm y pondrá rumbo fuera del club a por nuevos objetivos. El lateral izquierdo, que finaliza contrato con el club, no formará parte del renovado equipo de la temporada 23-24.

El jugador catalán siempre ha demostrado ser un profesional y ha conseguido compaginar sus estudios de medicina con la práctica profesional del balonmano donde ha demostrado un muy buen nivel balonmanístico pese a ser su primera experiencia en Liga Asobal. Edu Calle, en su primer año consiguió ayudar al equipo con 40 goles y una adaptación muy rápida. Actualmente lleva 80 en la Liga Plenitude Asobal además de otro puñado de tantos en EHF. Ha aportado calidad en defensa, donde Fernando Latorre ha confiado en el jugador para conseguir los objetivos del equipo durante estas dos temporadas. Debut en Asobal y en Europa "Quería dar las gracias al club y al cuero técnico por confiar en mí y darme la oportunidad de debutar en Asobal y en EHF. Han sido dos años de muchísimo aprendizaje, pero considero que es el momento de hacer un cambio y seguir creciendo. Me llevo grandes amigos y una de las mejores aficiones que se puede tener. Jugar estas dos temporadas en Benidorm ha sido un auténtico privilegio y algo que siempre llevaré conmigo", ha comentado Edu Calle en declaraciones facilitadas por el TM Benidorm. Edu ha sido un jugador muy querido por la afición y deja muy buen recuerdo en Benidorm. El club alicantino le "desea mucha suerte en sus próximos proyectos".