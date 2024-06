El Grupo USA Handbol Mislata UPV sigue sumando éxitos

El Grupo USA Handbol Mislata UPV lo ha conseguido. Se ha proclamado campeón de España Cadete por segunda temporada consecutiva. Y lo ha hecho ganando en la final a Les Franqueses por 31-20 en una partido muy disputado.

No comenzó bien Mislata y las catalanas llegaron a tener hasta cuatro goles de ventaja que no supieron aprovechar. Reaccionó el conjunto valenciano para dar la vuelta al marcador e irse al descaso con ventaja de 14-11. La segunda parte fue otra cosa. Mislata no quería más sorpresas y se puso las pilas para marcar territorio desde el inicio. Los tres de ventaja se fueron a ocho a mitad del segundo periodo y ahí se acabó el partido. Al final victoria valenciana por 31-20 en un torneo impecable. Un equipo coral con individualidades destacadas que de nuevo se proclama campeón de España.

Histórico

El club valenciano entra en la historia del balonmano nacional ya que en pocas ocasiones un mismo equipo ha sido capaz de revalidar el titulo de campeonas dos temporadas seguidas en la misma categoría de manera consecutiva.

El equipo valenciano ha ido venciendo a sus rivales en esta fase final con solvencia y efectividad. Los tres partidos del grupo los ganó sin problemas y en la semifinal contra el Aula ya demostró que era un firme candidato al título venciendo por 15 goles. Y es que la temporada del equipo ha sido de ensueño. Las de Mislata no han perdido ni un sólo partido en toda la campaña demostrando que el trabajo y esfuerzo realizado tiene premio.

Año de éxitos

El club valenciano sigue demostrando que posee una de las mejores canteras del balonmano femenino nacional y este título refuerza su apuesta por el trabajo de base que tan buenos resultados esta dando a Mislata. Este título coincide con el ascenso del equipo Sénior a la DH Oro con un equipo donde las jugadoras de la casa eran mayoría. Gran año para el club.